O ucraineancă a încercat să intre în România prin punctul Porubne-Siret cu aproape un milion de dolari în compartimentul motor al mașinii

Polițiștii de frontieră din cadrul Detașamentului Cernăuți, în colaborare cu autoritățile vamale, au anunțat că au dejucat o tentativă de scoatere ilegală din Ucraina a sumei de 970.000 de dolari SUA, echivalentul a peste 40 de milioane de grivne, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”.

Incidentul a avut loc ieri, când o cetățeancă ucraineană, născută în 1990, s-a prezentat la punctul de frontieră cu intenția de a intra în România.

Pe baza informațiilor operative furnizate de departamentul de investigații al Detașamentului de Frontieră Cernăuți, autovehiculul său, un „Mercedes E 55 AMG”, a fost supus unui control detaliat. În urma inspecției, autoritățile au descoperit un compartiment secret în motorul mașinii, în care erau ascunse 38 de pachete și 7 suluri conținând valută nedeclarată, în valoare totală de 970.000 de dolari SUA (aproximativ 40.160.000 de grivne conform cursului Băncii Naționale a Ucrainei).

Pe lângă suma confiscată, autoturismul implicat, evaluat la 1.200.000 de grivne, a fost de asemenea reținut de autorități.

Polițiștii de frontieră au sesizat Biroul Teritorial de Investigații Economice al regiunii Cernăuți cu privire la indiciile unei infracțiuni, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.