FOTO//Refacerea Palatului Administrativ s-a finalizat. Gheorghe Șoldan anunță că personalul CJ și al Prefecturii, dispersat după incendiul din 2021 în șapte clădiri, va fi relocat înapoi în Palat în următoarele două săptămâni

Consiliul Județean Suceava a preluat, vineri, spre utilizare clădirea Palatului Administrativ, un simbol istoric al județului, finalizând procesul de consolidare, restaurare și modernizare demarat în urma incendiului devastator din martie 2021, a anunțat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

„Când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 65%. Astăzi, în mai puțin de un an, redăm această clădire sucevenilor,” a declarat președintele Șoldan.

„Mulțumesc reprezentanților Ministerului Dezvoltării și Companiei Naționale de Investiții pentru susținerea acordată în continuarea acestei investiții esențiale pentru județul nostru”, a continuat Șoldan.

Incendiul din 2021 a afectat grav șarpanta, mansarda și etajul al treilea al clădirii, iar apa folosită pentru stingerea flăcărilor a cauzat infiltrații majore la nivelurile inferioare.

În prezent, Palatul Administrativ a fost aproape integral reabilitat și modernizat, păstrându-și farmecul și valoarea istorică, dar beneficiind de standarde moderne de eficiență și siguranță.

În următoarele două săptămâni, personalul Consiliului Județean și al Prefecturii, dispersat în ultimii ani în șapte clădiri din municipiul Suceava, va fi relocat înapoi în Palat.

Singura zonă încă în lucru este Sala „Ștefan cel Mare”, care urmează să fie transformată într-o sală de festivități și întâlniri oficiale.

Lucrările în această zonă sunt organizate pe un circuit separat, astfel încât să nu afecteze activitatea curentă a administrației județene.

Proiectul, finanțat de Compania Națională de Investiții, a inclus consolidări structurale, înnoirea integrală a instalațiilor, refaceri arhitecturale și restaurări, integrând soluții moderne pentru reducerea consumului energetic și creșterea siguranței.

„ Au fost efectuate lucrări complexe, de la consolidări structurale și înnoire integrală a instalațiilor la refaceri arhitecturale și restaurări, și țin să le mulțumesc constructorilor pentru seriozitatea și profesionalismul lor,” a adăugat președintele Șoldan.

Palatul Administrativ, un monument istoric emblematic al Sucevei, își recapătă astfel rolul de centru administrativ al județului.