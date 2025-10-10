CJ Suceava: Bucovina, succes încă din prima zi la cel mai mare târg de turism din Polonia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Târgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw” (TT Warsaw), cel mai important eveniment de profil din Polonia, și-a deschis vineri porțile la Varșovia, marcând cea de-a 31-a ediție.

Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, participă în calitate de co-expozant în cadrul standului României, organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, alături de alți 23 de parteneri din țară.

Standul României, amplasat în hala D, stand D1.28, cu o suprafață de 105 m², a atras încă din prima zi un număr impresionant de vizitatori.

Bucovina s-a remarcat prin diversitatea și autenticitatea produselor tradiționale prezentate, precum brânzeturi, produse din carne, păstrăv, dulcețuri, bere artizanală, țuică și unt cu trufe, realizate de producători locali din cadrul Asociației de Ecoturism „Țara Dornelor” și al Asociației pentru Promovarea Turismului Cultural.

Preparatele cu trufe și produsele din păstrăv au fost deosebit de apreciate de vizitatori, majoritatea polonezi, dar și turiști străini.

Materialele de promovare turistică ale județului Suceava, disponibile în limbile polonă și engleză, au stârnit un interes semnificativ atât în rândul turiștilor, cât și al agențiilor de turism prezente la târg.

La deschiderea oficială, standul României și cel al Bucovinei au fost vizitate de E.S. Cosmin Onisii, Ambasadorul României în Polonia, Ștefan Porojan, ministru consilier al Biroului de Promovare Comercial-Economică al Ambasadei, și Ignat Timar, Consulul Onorific al României la Cracovia.

În cadrul discuțiilor cu Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava și coordonatorul delegației, ambasadorul și-a exprimat dorința de a vizita Bucovina în viitorul apropiat, descriind-o ca „una dintre cele mai autentice și primitoare regiuni din România, ideală pentru turismul de familie”.

România a fost distinsă, pentru al doilea an consecutiv, cu premiul pentru „Expoziții comerciale” acordat de PTAK Warsaw Expo, recunoscând autenticitatea, calitatea și caracterul inovator al standului național.

„Este o bucurie să vedem că România și, implicit, Bucovina au stârnit un interes atât de mare încă din prima zi. Produsele noastre, tradițiile, peisajele și ospitalitatea sunt cartea noastră de vizită în Polonia și oriunde am merge. Trebuie să arătăm lumii tot mai mult din comorile județului și să promovăm susținut destinația Bucovina”, a declarat Nicolae Robu.

Târgul TT Warsaw reunește peste 500 de expozanți din 56 de țări și peste 22.000 de vizitatori, fiind o platformă excelentă pentru promovarea turismului românesc și a destinației Bucovina. În 2024, peste 100.000 de turiști polonezi au vizitat România, o creștere de 16% față de 2023.

De asemenea, județul Suceava găzduiește cea mai mare comunitate de etnici polonezi din România, un argument suplimentar pentru consolidarea relațiilor turistice și culturale dintre cele două țări.