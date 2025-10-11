FOTO//Cinci răniți într-un accident produs în Dumbrava după o coliziune între un autoturism și o autoutilitară



Un accident rutier s-a produs sâmbătă, pe raza localității Dumbrava, comuna Cornu Luncii, între o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma impactului, cinci persoane aflate în autoturism au fost rănite.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Echipajele medicale și paramedicale au acordat primul ajutor medical victimelor, care au fost ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În acest caz poliția face cercetări pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.