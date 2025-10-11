Accident rutier pe DN 2E la Horodnic de Sus după ce un șofer a pătruns pe contrasens pentru a evita o altă coliziune



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier cu un rănit s-a produs, vineri dimineața, pe DN 2E, în comuna Horodnic de Sus.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un șofer în vârstă de 30 de ani din comuna Vlăsinești, județul Botoșani, conducea un autoturism VW dinspre Voitinel către Marginea.

În apropierea unei zone cu lucrări semnalizate corespunzător, acesta a fost surprins de oprirea unui alt autovehicul care acorda prioritate traficului din sens opus.

Pentru a evita o coliziune spate, acesta a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală stânga cu o autoutilitară Mercedes-Benz, condusă regulamentar de un șofer în vârstă de 48 de ani, din comuna Marginea.

În urma impactului, autoturismul VW a ajuns în șanțul din dreapta drumului, iar autoutilitara Mercedes-Benz a rămas parțial în șanțul din stânga.

Șoferul din autoutilitară a suferit leziuni ușoare, fiind transportat la Spitalul Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu contuzie la coloana lombară. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

De asemenea, se vor efectua verificări privind legalitatea lucrărilor din zona accidentului.