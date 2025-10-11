Furt din autoturism în comuna Șcheia: Doi puști au luat un portofel și au folosit cardurile bancare



Polițiștii Secției Nr. 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați în data de 5 octombrie, prin apel la 112 de către un localnic din comuna Șcheia,care a reclamat că persoane necunoscute i-au sustras portofelul din interiorul unui autoturism.

Incidentul a avut loc în jurul orei 15:30, în aceeași zi.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că doi minori, unul în vârstă de 15 ani și celălalt de 13 ani, au pătruns fără drept pe un teren intravilan din comuna Șcheia.

Aceștia au sustras un portofel din torpedoul unei autoutilitare marca VW, în care se aflau documentele personale ale victimei și mai multe carduri bancare.

Ulterior, cei doi s-au deplasat la trei unități comerciale din comuna Șcheia, unde au efectuat tranzacții frauduloase în valoare de 200 de lei, utilizând cardurile bancare emise de Banca Transilvania.

La data de 9 octombrie 2025, minorul de 13 ani a fost identificat la domiciliu și, în prezența reprezentantului legal, a fost condus la sediul I.P.J. Suceava pentru cercetări.

Celălalt minor, în vârstă de 15 ani, a fost de asemenea identificat, iar activitatea infracțională a fost probată. Acesta urmează să fie supus unei expertize psihiatrice la Serviciul de Medicină Legală Suceava.

Autoritățile au informat în scris DGASPC și SPAS Șcheia cu privire la situația celor doi minori.

Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.