Un culegător de mere din Bogdănești a murit într-o livadă din Rădășeni

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 7 Mălini au fost sesizați, vineri în jurul orei 17:45, prin apel 112 de către lucrătorii Serviciului de Ambulanță Județean Suceava cu privire la decesul unui bărbat survenit în livada din Rădășeni.

La fața locului s-a deplasat o patrulă din cadrul SPR 7 Mălini, însoțită de un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni care a constatat că un bărbat din comuna Bogdănești, care lucra cu ziua în livada de mere a unui localnic din Rădășeni, a suferit un stop cardio respirator.

Bărbatul, cunoscut cu afecțiuni cardiace și hepatice, precum și cu un istoric de consum de băuturi alcoolice, strângea mere în livadă când, în jurul orei 17:00, i s-a făcut rău și a căzut la pământ.

Familia acestuia a solicitat imediat intervenția unui echipaj de ambulanță.

La sosirea echipajului medical, s-a constatat decesul bărbatului.

În urma examinării cadavrului, nu au fost identificate urme de violență, iar verificările preliminare au exclus ipoteza unei infracțiuni.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor exacte ale decesului.