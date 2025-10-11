Pieton rănit în municipiul Suceava pe o trecere pentru pietoni semaforizată



Polițiștii Biroului Rutier Suceava au fost sesizați, vineri, la ora 12:11 cu privire la un accident rutier produs pe bulevardul 1 Mai, în urma căruia un pieton a fost rănit.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că o femeie în vârstă de 44 de ani, aflată la volanul unui autoturism marca Land Rover, a surprins și accidentat un pieton în vârstă de 61 de ani pe o trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, prevăzută cu semafor.

În urma impactului, pietonul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu traumatism cranio-cerebral și traumatism la membrul superior stâng.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.