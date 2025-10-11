Pagube de 75.000 de lei după un incendiu la o anexă gospodărească din Paltinu


Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama au fost sesizați, vineri după amiaza, prin apel 112 despre un incendiu izbucnit la o anexă a locuinței unei femei din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Câmpulung Moldovenesc cu două autospeciale.

Incendiul, localizat la un adăpost de animale, a afectat o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, arzând cu flacără deschisă.

Datorită intervenției prompte, focul a fost stins înainte de a se extinde la locuința din apropiere.

Pagubele cauzate de incendiu au fost estimate la aproximativ 75.000 de lei.

Nu s-au înregistrat victime omenești sau animale.

Verificările preliminare ale pompierilor au stabilit că incendiul a fost provocat de efectul termic al instalației electrice defectuoase a adăpostului. Clădirea nu era asigurată. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”.


