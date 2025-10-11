Cetatea 1932 Suceava, învinsă la limită în deplasarea de la Onești



În etapa a VIII-a a Seriei I din Liga a III-a, Cetatea 1932 Suceava a suferit o înfrângere, scor 3-2, pe terenul formației Viitorul Onești.

Echipa pregătită de antrenorii Dorin Goian, Ionuț Plămadă și Andrei Ițco a luptat până în ultimele momente, dar nu a reușit să obțină egalarea.

Golurile sucevenilor au fost marcate de Răzvan Gorovei (min. 52) și Andrei Cerlincă (min. 79).

Un moment cheie al partidei a fost ratarea unui penalty de către Răzvan Gorovei în minutul 22 al primei reprize, care ar fi putut schimba soarta jocului.

Cetatea 1932 Suceava a început meciul în următoarea formulă: David Feșteu – Marius Codreanu, Ruslan Chelari, Ciprian Perju, Cătălin Grosu, Cristian Balgiu, Ilie Marian, Mario Bai, Andrei Cerlincă, Răzvan Gorovei și Alexandru Zaharia.

Pe banca de rezerve s-au aflat Păunel Apetrei, Juan Pătrașcu, Șerban Nițu, Ștefan Petraru, Cristian Ghedrouțan, Codrin Nica, Alexandru Savin, Alexandru Anton și Iosif Netbai.

În ciuda înfrângerii, Cetatea 1932 Suceava rămâne pe poziția a doua în clasament, cu 15 puncte, la egalitate cu Aerostar Bacău, dar cu un golaveraj superior.

În runda următoare, sucevenii vor primi vizita formației băcăuane pe stadionul Areni, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 15:00.