Primăria Suceava anunță reluarea lucrărilor pe șantierele din oraș, după întârzierea cauzată de ploile continue: Repornim cu toate forțele pe toate șantierele și vom finaliza lucrările deja începute

Primăria Suceava a transmis un mesaj către locuitorii din zonele Mărășești, Oituz, 6 Noiembrie, Stejarului, Teodor Niculuță și Centru, mulțumindu-le pentru răbdare și înțelegere în contextul întârzierilor lucrărilor de infrastructură din ultimele două săptămâni.

Ploile aproape continue au împiedicat progresul pe șantierele deschise, generând nemulțumiri atât în rândul cetățenilor, cât și al autorităților și constructorilor.

„Știm că nu sunteți mulțumiți de ritmul lucrărilor. Nici noi nu suntem, pentru că privim în aceeași direcție cu dumneavoastră. Dumneavoastră suferiți, noi suferim, constructorii suferă. Suntem împreună în această provocare”, se arată în comunicarea Primăriei.

Începând de luni, lucrările vor fi reluate „cu toate forțele” pentru a finaliza proiectele în curs.

De asemenea, autoritățile sucevene speră ca, în funcție de condițiile meteo, să deschidă noi șantiere în această toamnă.

Primăria reiterează angajamentul de a moderniza infrastructura orașului și de a „scoate Suceava din glod”, cerând cetățenilor să mai aibă puțină răbdare și încredere în acest proces.