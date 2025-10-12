Incendiu în Ostra: Gospodărie afectată, animale moarte, proprietar cu atac de panică



Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 6:40, la o gospodărie din localitatea Ostra.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ostra, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră construcțiile anexe, majoritatea din lemn, și o parte din acoperișul casei, existând riscul extinderii focului la întreaga gospodărie.

Incendiul a distrus un adăpost de animale, o magazie și acoperișul unei alte anexe, pe o suprafață totală de 170 de metri pătrați.

De asemenea, acoperișul casei a fost afectat pe aproximativ 45 de metri pătrați.

Focul a mistuit elemente de construcție, mobilier, electrocasnice, textile, unelte și alte bunuri.

În incendiu au pierit doi porci și 30 de păsări de curte.

Proprietarul gospodăriei, un bărbat de 95 de ani, a suferit un atac de panică și a primit primul ajutor de la paramedicii SMURD. Acesta a refuzat, însă, transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu defect din interiorul adăpostului de animale.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul la ora 10:00, salvând restul casei de locuit.

Pentru a evita astfel de tragedii, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor câteva reguli esențiale:

Verificați periodic instalațiile electrice cu personal autorizat;

Înlocuiți cordoanele uzate ale echipamentelor electrice;

Evitați suprasolicitarea prizelor;

Nu utilizați instalații electrice improvizate.

Autoritățile îndeamnă la responsabilitate pentru a preveni alte situații de urgență.