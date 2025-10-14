Femeie din Bunești, internată în spital cu intoxicație după ce a mâncat „ciuperci de rouă”



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 12 Preutești au fost sesizați, în noaptea de luni spre marți, de Spitalul Fălticeni cu privire la faptul că o femeie din satul Bunești a fost internată după ce a consumat ciuperci.

Potrivit datelor din anchetă, în după-amiaza zilei de luni, în jurul orei 15:00, soțul femeii a cules ciuperci cunoscute popular drept „ciuperci de rouă” din zona din spatele locuinței.

Acestea au fost ulterior pregătite de femeie împreună cu ou și brânză, o practică obișnuită pentru cei doi.

În jurul orei 20:00, atât femeia, cât și soțul său au consumat ciupercile gătite.

La aproximativ 30 de minute după masă, femeia a început să acuze stări de vomă și frisoane.Un membru al familiei, care locuiește în aceeași curte, a observat starea acesteia și a apelat imediat numărul de urgență 112.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Fălticeni a transportat-o pe femeie la Compartimentul de Primiri Urgențe din Fălticeni, unde a primit îngrijiri medicale.

Personalul medical a diagnosticat-o cu intoxicație involuntară cauzată de consumul de ciuperci. Femeia a precizat că soțul său, care a consumat aceleași ciuperci, nu a prezentat simptome și că nu suspectează nicio infracțiune legată de incident.