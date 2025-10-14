CJ Suceava reabilitează și clădirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. Șoldan: Imaginea dezolantă a acestei clădiri nu ne face cinste



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, demararea proiectului de reabilitare a clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din municipiul Suceava, aflată într-o stare avansată de degradare.

Proiectul vine în continuarea lucrărilor de modernizare începute la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și vizează revitalizarea unui imobil din centrul orașului, administrat de Consiliul Județean.

Clădirea, care găzduiește temporar Direcția Tehnică și Investiții, prezintă probleme grave, precum infiltrații de apă, hidroizolație compromisă, finisaje deteriorate, un sistem de climatizare ineficient și tâmplărie exterioară neperformantă energetic.

Aceste deficiențe au afectat structura clădirii, inclusiv la nivelul demisolului, scărilor și grupurilor sanitare, și au generat costuri suplimentare la facturile de energie.

„Imaginea dezolantă a acestei clădiri nu ne face cinste, mai ales că poartă titulatura unui centru de promovare turistică. Vrem să o transformăm cât mai rapid într-un spațiu funcțional și reprezentativ”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Lucrările de reabilitare, cu o valoare estimată de 2,5 milioane de lei (fără TVA), vor fi finanțate din bugetul Consiliului Județean și vor dura aproximativ șase luni de la emiterea ordinului de începere.

Anunțul de participare pentru contract a fost publicat în platforma S.I.C.A.P., urmând ca ofertele să fie evaluate la finalul lunii octombrie.

În absența contestațiilor, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii decembrie 2025, iar lucrările vor începe imediat ce condițiile meteorologice vor permite.

Lucrările principale includ:

Hidroizolarea soclului, terasei și refacerea sistemului de drenare a apelor pluviale;

Reabilitarea fațadei și a finisajelor interioare;

Modernizarea grupurilor sanitare și a sistemului de ventilație;

Înlocuirea tâmplăriei și a sistemelor de încălzire, climatizare și iluminat cu soluții eficiente energetic;

Instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de supraveghere video;

Amenajarea unei zone windfang la intrarea principală și dotarea cu o hartă turistică 3D reprezentativă a județului Suceava.

După finalizarea lucrărilor, autoritățile județene vor decide destinația finală a imobilului.