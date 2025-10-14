Opt biciclete furate din Germania descoperite într-un microbuz ucrainean în PTF Vicovu de Sus



Poliţiştii de frontieră suceveni efectuează cercetări în cazul unui cetățean, care s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unui microbuz ce transporta opt biciclete, semnalate ca fiind furate din Germania, în valoare totală de 75.000 lei.

Potrivit STPF Suceava, marți dimineață, în jurul orei 01.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, un cetățean ucrainean, în vârstă de 61 de ani. Acesta transporta cu un microbuz înmatriculat în Ucraina, opt biciclete pentru care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a acestora, polițiștii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali ai Biroului Vamal Vicovu de Sus au procedat la efectuarea unor verificări suplimentare. Cu această ocazie, au constatat că bicicletele sunt semnalate ca furate de către autoritățile din Germania.

Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 75.000 lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale ce se impun.