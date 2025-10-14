Doi tineri arestați preventiv la Rădăuți pentru furtul a două motociclete

Intră acum și în grupul de
Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a comunicat că, în data de 12 octombrie 2025, organele de poliție judiciară au dispus reținerea suspecților B.F. (18 ani) și C.V. (19 ani) pentru 24 de ore, în perioada 12-13 octombrie 2025, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat și la regimul circulației rutiere.
Potrivit probatoriului administrat, în noaptea de 30 septembrie – 1 octombrie 2025, B.F. a pătruns fără drept în curtea unui imobil din județul Suceava, de unde a sustras un motocross marca KTM, de culoare portocalie. Ulterior, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2025, împreună cu C.V., aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, cei doi au escaladat gardul unei anexe a unui alt imobil din județ, sustrăgând un motocross marca Husqvarna, de culoare alb-verde.
În cursul zilei de 5 octombrie 2025, B.F. a fost surprins conducând motocrossul Husqvarna pe drumuri publice din zona rurală a județului Suceava, fără permis de conducere și fără plăcuțe de înmatriculare.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi:
- B.F. este acuzat de furt calificat (două fapte), conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.
- C.V. este acuzat de furt calificat, săvârșit în stare de recidivă postcondamnatorie.
Procurorul de caz a propus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, cerere admisă de Judecătoria Rădăuți. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare a inculpaților.
