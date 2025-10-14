Doi tineri arestați preventiv la Rădăuți pentru furtul a două motociclete



Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a comunicat că, în data de 12 octombrie 2025, organele de poliție judiciară au dispus reținerea suspecților B.F. (18 ani) și C.V. (19 ani) pentru 24 de ore, în perioada 12-13 octombrie 2025, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat și la regimul circulației rutiere.

Potrivit probatoriului administrat, în noaptea de 30 septembrie – 1 octombrie 2025, B.F. a pătruns fără drept în curtea unui imobil din județul Suceava, de unde a sustras un motocross marca KTM, de culoare portocalie. Ulterior, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2025, împreună cu C.V., aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, cei doi au escaladat gardul unei anexe a unui alt imobil din județ, sustrăgând un motocross marca Husqvarna, de culoare alb-verde.

În cursul zilei de 5 octombrie 2025, B.F. a fost surprins conducând motocrossul Husqvarna pe drumuri publice din zona rurală a județului Suceava, fără permis de conducere și fără plăcuțe de înmatriculare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi:

B.F. este acuzat de furt calificat (două fapte), conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

C.V. este acuzat de furt calificat, săvârșit în stare de recidivă postcondamnatorie.

Procurorul de caz a propus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, cerere admisă de Judecătoria Rădăuți. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare a inculpaților.