De ce produsele Maybelline continuă să cucerească dressingurile românilor

Există branduri care trec testul timpului nu prin reclame strălucitoare, ci prin rezultate concrete. Maybelline New York face parte din această categorie. De la rafturile supermarketurilor până la coșurile de cumpărături online, produsele sale ocupă un loc fix în rutina de frumusețe a milioanelor de femei din România. Dar ce anume îi face pe oameni să revină mereu la același brand?

Fondul de ten care a schimbat standardele

Dacă există un produs pentru care Maybelline a câștigat loialitate pe termen lung, acela este cu siguranță fondul de ten. Fondul de ten Maybelline Fit Me este probabil cel mai vândut produs de acest tip din segmentul accesibil al pieței de cosmetice. Motivul e simplu: formula sa se adaptează tipului de ten, fără să creeze acel efect de mască pe care multe femei îl reproșează altor produse similare.

Fondul de ten Maybelline Fit Me! Matte + Poreless, de exemplu, este recomandat în mod special pentru tenul gras sau mixt. Controlează sebuul pe parcursul zilei și minimizează aspectul porilor dilatați — două probleme cu care se confruntă o parte semnificativă a femeilor, mai ales în sezonul cald. Formula conține pudră de siliciu, care absoarbe excesul de sebum fără să deshidrateze pielea. Pe de altă parte, varianta Hydrating + Smoothing din aceeași gamă se adresează tenului uscat sau normal. Aceasta oferă un finish luminos, cu o acoperire de la ușoară la medie, fără a lăsa crăpăturile sau zonele descuamate.

Câte nuanțe are, de fapt, gama Fit Me?

Unul dintre avantajele reale ale fondului de ten Maybelline este paleta extinsă de nuanțe. Gama Fit Me! include peste 40 de nuanțe, distribute pe mai multe subtone: roz, neutru și galben-cald. Această diversitate este importantă, pentru că un fond de ten care se potrivește culorii naturale a pielii nu va arata niciodata artificial, indiferent de calitatea formulei.

Pentru a alege corect, Maybelline recomandă testarea nuanței pe linia maxilarului, nu pe încheietura mâinii — o metodă validată și de specialiștii în machiaj. Nuanțele cu sufixul „W” (warm) sunt potrivite pentru tenuri cu subtone aurii sau olive, în timp ce cele cu sufixul „C” (cool) se potrivesc tenurilor roz sau neutru-reci.

Rujul Maybelline — culoare cu rezistență verificată

Fondul de ten nu este singurul produs pentru care brandul și-a câștigat o reputație solidă. Rujul Maybelline SuperStay Matte Ink a redefinit ce înseamnă rezistența unui ruj lichid mat. Formulat pentru a rezista până la 16 ore fără transfer, rujul din gama Maybelline este una dintre cele mai apreciate alegeri la nivel global — și din motive întemeiate.

Textura sa lichidă se aplică precis datorită aplicatorului tip pensulă, permițând conturarea buzelor fără a apela neapărat la un creion de buze. Finishul mat nu este uscat sau incomod — un aspect important, mai ales pentru utilizatoarele care poartă ruj o zi întreagă.

Gama SuperStay Matte Ink include nuanțe pentru toate preferințele: de la nude-uri discrete și nude-uri trandafirii, până la roșuri intense, vișinii și bordo-uri dramatice. Dacă vrei o nuanță neutră pentru birou sau o culoare statement pentru seară, ruj Maybelline din această gamă acoperă ambele nevoi.

Ce spun cifrele despre popularitatea produselor

Potrivit datelor publice disponibile în 2024, Maybelline New York se numără constant printre primele trei branduri de cosmetice accesibile vândute în Europa. România nu face excepție — cererea pentru fondul de ten Maybelline și produsele de buze este în creștere an de an, mai ales în mediul online.

Câteva motive pentru care consumatoarele aleg Maybelline față de alte branduri similare:

• Raport calitate-preț — produsele oferă performanțe comparabile cu branduri din segmentul mediu, la prețuri accesibile

• Varietate de nuanțe — gama Fit Me! este una dintre cele mai diversificate de pe piață

• Disponibilitate — se găsesc ușor atât în magazinele fizice, cât și pe platforme precum eMAG

• Formule testate dermatologic — majoritatea produselor sunt certificate pentru uz zilnic

Cum să combini fondul de ten cu rujul pentru un look coerent

Machiajul nu înseamnă doar să alegi produse bune individual — contează și modul în care se completează între ele. Un fond de ten Maybelline cu finish mat se potrivește excelent cu un ruj lichid mat, pentru un look uniform și modern. Dacă preferi un fond de ten cu finish luminos, un ruj cremos sau cu luciu ușor va crea o armonie vizuală mai naturală.

Un truc simplu: dacă folosești fondul de ten Maybelline Fit Me! Matte și vrei ca machiajul să reziste toată ziua, aplică un strat subțire de pudră transparentă deasupra înainte de a aplica rujul. Vei reduce transferul și vei prelungi durata de viață a machiajului cu câteva ore bune.

Merită să investești în produse de machiaj accesibile?

Această întrebare apare des în discuțiile despre beauty. Răspunsul onest este: depinde de produs și de nevoile tale. Nu orice produs accesibil este o alegere înțeleaptă, asa cum nici un preț mare nu garantează automat calitate.

În cazul fondului de ten Maybelline și al rujului Maybelline, formula a fost rafinată de-a lungul mai multor generații de produse. Nu e vorba de marketing, ci de date reale: femeile continuă să le cumpere, iar recenziile pozitive nu se explică prin publicitate.

Dacă ești la început de drum cu machiajul sau vrei să îți construiești o rutină eficientă fără să cheltuiești o avere, fondurile de ten și rujurile Maybelline reprezintă un punct de plecare solid. Nu vei fi dezamăgită de rezultate — și vei înțelege rapid de ce acest brand rezistă pe piață de peste un secol.