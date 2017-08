Cușnir: Vom continua să demascăm fărădelegile lui Ion Lungu. Vrem să demonstrăm că Suceava nu e un oraș tras pe dreapta

Presedintele interimar al Organizatiei Municipale PSD Suceava, Dan Cusnir, si liderul grupului PSD din Consiliul Local Suceava, Vasile Mocanu, sustin o conferinta de presa la sediul PSD Suceava.

Dan Ioan Cusnir, presedintele interimar al Organizatiei Municipale PSD Suceava:

”Vom continua să demascăm fărădelegile lui Ion Lungu. Vrem să demonstrăm că Suceava nu e un oraș tras pe dreapta.

Saptamana trecuta, intamplator, pe retelele de socializare a aparut o fotografie cu autoturismul meu parcat pe o trecere de pietoni. Imi cer scuze in modul cel mai sincer fata de cetatenii incomodati de acest lucru. Nu are importanta daca a stat acolo un minut sau o ora. Si nici daca e o fotografie recenta sau una foarte veche. Invatam dn greseli si vom fi foarte atenti pe viitor. Multumesc celui care apostat pe Facebook pozele, chiar daca de pe un cont fals.

Nu am nevoie de aplaudaci si de bloggeri platiti pentru a-mi indeplini visul fata de Suceava si cetatenii ei. Am nevoie de critici si de picioarele pe pamant.”

Vasile Mocanu, liderul grupului PSD din Consiliul Local Suceava:

”Viceprimarul cel viteaz lasat la conducerea Primariei a crezut ca rezolva toate cele sapte probleme dintr-o singura lovitura.

Toti ne dorim locuri de parcare si subiectul rezolvat odata pentru totdeauna. Dar Harsovschi a venit cu o tema draga executivului, amestecarea domeniului public cu cel privat. Nu poti veni cu un proiect de HCL in care sunt prevazute anexe pe care nu le vazusem si analizasem. Strategia asta face parte din strategia de generare a unor teme heirupiste care ard si trebuie rezolvate urgent.

Masinile oamenilor nu au fost ridicate si nu stau in aer. Stau exact acolo unde stateau.

Executivul nu a creat o echipa de minim doi profesionisti care sa gestioneze baza de date a cadastrului imobiliar si sa identifice parcelele.

Noi vrem locuri de parcare clare facute dupa studii de circulatie foarte clare. Nu mai spunem ca aceste locuri de parcare sunt de ani de zile.

E nevoie de parcari si trebuie facute pe cartiere si prioritizate si probabil vom gasi mai multe locuri pentru parcare decat cele sapte hectare propuse de Harsovschi.

Vom sesiza instanta de contencios, dupa ce s-a plimbat un raport care nu trebuia transformat in proiect de HCL vis-a-vis de un schimb de terenuri intre un investitor care are un teren in bazar si vrea sa gestioneze parcarea. Cat de generoasa e Primaria cand trebuie sa plateasca si neatenta cand trebuie sa primeasca. E batjocura la patrimoniu nostru. Nu se poate faca o gestiune corecta decat atunci cand vom avea registrul spatiilor verzi.

Asta s-a intamplat cand viceprimarul cel viteaz a dorit sa ii arate lui Ion Lungu ce poate face el cu cele 4500 de locuri de parcare.”

Cușnir:

”Lungu a promis ca va scoate gardul viu din tot orasul. De ce v-ati oprit cu scoaterea gardului viu chiar in fata Primariei, in Areni?

Harsovschi isi da ochii peste cap si se tranteste cu fundul de pamant de fiecare data cand PSD voteaza impotriva prostiilor lui.

Cum e mai ieftin, sa inconjori doi stalpi ruginiti cu pavele, sau sa muti cu 1 metru cei doi stalpi si sa castigi trei locuri de parcare? Asta e pe strada Scurta.

Pentru lucrarile de asfaltare pe strada Scurta, nu-i asa ca trebuia scoasa autorizatie de construire cu toate actele necesare? Exista asa ceva?

La finele lunii mai 2017, Harsovschi ne anunta cu bucurie realizarea unui loc de joaca pe strada Grigore Ureche. Dupa doar doua luni sa vedeti cum arata acum.

Daca stia ca va deveni un santier de ce sa mai dai comunicate publice. De ce sa inversezi doua sensuri unice?

Harsovschi minte cand spune ca PSD pune frana. PSD vrea o dezvoltare durabila care sa respecte niste principii clare. Suntem de acord ca exista foarte multe cazuri speciale care trebuie discutate separat. Dar pe baza de principii foarte clare.

In Suceava trebuie reintroduse ordinea, disciplina si rspectul fata de semeni. Oamenii sunt disperati ca lipsa de viziune a cuplului Lungu-Harsovschi ii face sa nu poata avea locuri de parcare.

Pradarea domeniului public trebuie sa se opreasca. Consilierii PSD voteaza impotriva acestui lucru.

Probabil ca dupa ce vor trece vacantele vor fi facute si alegeri la organizatiile din judetele PSD care nu au conducere definitiva. Probabil ca in septembrie sau octombrie, dar dupa calendarul national.

E interesant cum Lungu pleaca in concediu, iar viceprimarii tot incearca sa bage cate ceva unic pe ordinea de zi. Anul trecut a fost Andronache cu serele, iar anul acesta Harsovschi cu parcarile.”