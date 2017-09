Trei parlamentari suceveni, Virginel Iordache, Emilian Havrici și Ioan Bălan merg la Kiev pentru a cere ca minoritățile să poată învăța în limba maternă. Klaus Iohannis și-a anulat vizita în Ucraina

O delegație parlamentară română, condusă de senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, din care mai fac parte doi parlamentari suceveni, deputatul PNL Ioan Bălan și deputatul PSD Emilian Havrici, va merge la începutul săptămânii viitoare la Kiev pentru a avea discuții cu autoritățile ucrainene privind modificările aduse Legii învățământului care afectează dreptul minorităților naționale de a învăța în limba maternă.

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, președinte al organizației județene PSD Suceava a declarat, joi seara, în cadrul emisiunii Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV că PSD acționează astfel încât să îl ajute pe președintele Klaus Iohannis în politica externă.

„Noi, la inițiativa noastră, am luat atitudine, am format o delegație din care fac parte trei parlamentari suceveni. Șeful delegației, senatorul Virginel Iodache, deputatul Emilian Havrici și deputatul Ioan Bălan”, a spus Stan în cadrul emisiunii.

El a menționat că delegația se va afla luni, marți și miercuri, la Kiev să susțină ca minoritățile să poată să învețe și în limba maternă.

„Ei, pedepsind o anumită minoritate, ne-au pedepsit și pe noi”, a spus senatorul sucevean.

Ioan Stan a arătat că în România drepturile minorităților sunt respectate și că nu a mai văzut o țara unde fiecare minoritate să aibă reprezentant în Parlament cum e în România.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, că şi-a contramandat vizita pe care urma să o efectueze în luna octombrie în Ucraina, ca urmare a adoptării legii educaţiei, considerând că acest act normativ contravine bunelor intenţii reciproce şi limitează drastic accesul minorităţilor la educaţia în limba maternă.

“În consecinţă, când am aflat de această lege, am contramandat vizita mea în Ucraina şi am contramandat şi primirea preşedintelui Parlamentului, care se anunţase pentru sfârşitul lunii septembrie la mine, dând astfel semnale diplomatice extrem de puternice. Anularea unei vizite prezidenţiale e un semnal extrem de puternic”, a declarat Iohannis la New York.

Președintele Klaus Iohannis și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, urmau să se întâlnească la Cernăuți în cursul lunii octombrie și să participe la redeschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Crasna, modernizat la standarde Schengen.