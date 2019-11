Klaus Iohannis câștigă alegerile în județul Suceava cu 61,38 la sută. Candidatul PNL a obținut victoria în 93 de localități, inclusiv în toate municipiile

Președintele PNL Suceava,Gheorghe Flutur, a anunțat, duminică seara, că președintele Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale în județ cu 61,38 la sută din voturi.

În județul Suceava Viorica Dăncilă a câștigat 38,62 la sută.

Potrivit numărătorii PNL Suceava transmise conducerii centrale, ca număr de voturi, Klaus Iohannis a fost votat de 163.283 de suceveni, iar Viorica Dăncilă de 102.729 alegători din județul Suceava.

Președintele Gheorghe Flutur a subliniat că față de primul tur de scrutin Klaus Iohannis a câștigat un plus de peste 61.000 de voturi.

El a declarat că Klaus Iohannis a câștigat în 93 de localități din județul Suceava, inclusiv toate municipiile, iar PSD în 21 de localități, între care un singur oraș-Solca cu un singur vot în plus, respectiv 444 de voturi a obținut Klaus Iohannis și 445 Viorica Dăncilă.

„Printre marile surprize este câștigarea municipiului Fălticeni cu 53,16 la sută. O surpriză foarte mare”.

Flutur a spus că „o figură foarte bună” a făcut și municipiul Suceava cu 64,99 la sută pentru Klaus Iohannis.

„E un progres mare față de primul tur dacă ne gândim și scorul pe măsură”, spus președintele PNL Suceava.

El a arătat că urmărește și scorurile obținute de Klaus Iohannis în Ardeal, unde la Sibiu a fost votat de 85 la sută dintre alegători, 82 la sută la Cluj.

„Îi felicit pe colegii noștri. Noi am lucrat în alte condiții decât ei aici în zona noastră. Nu se pot compara lucrurile întrucât trebuie să recunoaștem, județele care au avut un procent mare USR în primul tur au avut un avantaj mare pentru Klaus Iohannis acum. Noi nu am avut USR, am avut un PSD relativ puternic. Cred că ne-am făcut datoria și suntem la un scor absolut onorabil pentru care le mulțumesc sucevenilor”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a spus că acest rezultat este și o oglindă pentru alegerile locale, despre cum trebuie PNL să se pregătească.

„Trebuie lucrurile trebuie luate foarte în serios, bucată cu bucată. Să câștigi în 93 de localități este o chestiune uriașă. Muncă enormă și convingerea oamenilor. Am depășit de foarte multe ori poarta primarilor. Acolo unde am avut primarii noștri am mers cot la cot cu ei, dar s-a dovedit că noi putem să facem procente nu doar în cele 46 de localități cu primari PNL. Ne-am dus mai mult decât dublu”, a spus Gheorghe Flutur.