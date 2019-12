Cătălina Vartic (Pro România) vrea să candideze la funcția de primar al Sucevei: Vreau să candidez pentru că am ceva de spus. Dacă sucevenii doresc să rămână Ion Lungu la Primărie, să rămână Ion Lungu, dar să aibă o echipă care să mai schimbe lucrurile, să îndreptăm Suceava în direcția corectă.

Cătălina Vartic, membru al Pro România, a anunțat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că intenționează să candideze la funcția de primar al Sucevei pentru că vrea să schimbe în bine acest municipiu.

„Am spus că intru în competiția pentru Primăria Suceava și voi intra în această competiție”, a declarat Vartic.

Întrebată dacă va fi desemnată de Pro România candidat al partidului la funcția de primar ea a spus că speră să fie o competiție internă pentru desemnarea candidatului, dar a menționat că metehnele partidelor vechi se uită foarte greu.

„În momentul în care am intrat în Pro România, am intrat într-un partid nou, care dă posibilitatea unei dezbateri de idei”, a spus Vartic care a adăugat însă că toate aceste partide noi au probleme când vor să transpună teoria în practică.

„Nu știu acum, sigur, cum voi candida, dar spun că îmi doresc să candidez, nu să-l înlocuiesc pe Ion Lungu, sau ca la Primăria Suceava să fie o altă persoană. Din punctul meu de vedere e total greșit. Vartic vrea să schimbe ceva în oraș. Vartic a schimbat ceva pe unde a fost, la fiecare loc de muncă, și s-a văzut”, a declarat Cătălina Vartic.

Ea a apreciat că toată lumea ar trebui să-și dorească să se facă ceva bun pentru Suceava.

„Dacă cel mai bun lucru pentru Suceava, lucru care și-l doresc sucevenii este să rămână Ion Lungu la Primărie, să rămână Ion Lungu, dar să aibă o echipă care să mai schimbe lucrurile, să îndreptăm Suceava în direcția corectă”, a spus Vartic.

Ea a menționat că și-a anunțat, în partid, intenția de a candida.

„Eu mi-am anunțat intenția, am discutat cu Cătălin Nechifor. Aștept un răspuns și o dezbatere. (…) Dacă răspunsul e negativ am și alte variante. Am spus că vreau să candidez pentru că am ceva de spus”, a spus Vartic.

Ea a subliniat că Pro România e o echipă de oameni care și-au dorit altceva și dacă va exista o dezbatere „pe bune” de proiecte e un plus.

Vartic a apreciat că viitorul în Suceava va fi axat pe digitalizare, iar noua etapă trebuie axată pe digitalizare și interconectare de sisteme pentru servicii mai bune pentru suceveni.