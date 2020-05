Senatorul Virginel Iordache dezvăluie că la „umbra pandemiei” Ministerul Educației desființează 354 de posturi din învățământul sucevean și se grăbește să-și „proptească” oamenii în funcție de conducere

Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a dezvăluit, joi, printr-un comunicat de presă că la „umbra pandemiei” cu noul coronavirus, în loc să fie preocupat de soluționarea gravelor probleme din educație, Ministerul Educației desființează sute de posturi în județul Suceava și pregătește concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere în județe.

Vă prezentăm integral declarația transmisă de senatorul Virginel Iordache:

„Printr-un Ordin al MEC, ordin semnat și transmis către toate ISJ- urile, sute de posturi din învățământ vor dispărea.

După calculele noastre, 354 de posturi din învățământul sucevean, vor fi desființate …

Întreb și eu, retoric evident, sindicatele din învățământ or fi fost consultate ?

Printr-un alt Ordin al aceluiași MEC se stabilesc Metodologiile de concurs pentru ocuparea posturile de Inspectori generali, Inspectori generali adjuncți și Directori ai CCD.

Se grăbesc, oare, guvernanții noștri pentru a-și propti oamenii în funcții de conducere ….. ? Și dacă “DA”, de ce?

Cum spune romanul? ”Țara arde și baba se piaptănă“.

Astea or fi prioritățile învățământului românesc, reducerea de posturi și ocuparea de funcții de conducere într-o perioadă mai mult decât dificilă ?

Ce vor simți oare oamenii, care își vor pierde pâinea, în condițiile în care această perioadă a fost mare consumatoare de resurse de tot felul?

Ce simt elevii și cadrele didactice, ce spun părinții, nu interesează conducerea MEC sau sunt subiecte auxiliare pentru guvernanți?

Și totusi … iată câteva întrebări la care cadrele didactice și elevii continuă să asteapte răspunsuri, pertinente, de la actualii guvernanți :

– Cum se vor încheia mediile, astfel încât mediile obținute pe discipline să fie corecte și să nu influențeze media generală și implicit media de admitere la liceu?

– Cum se vor da examenele de sfârșit de ciclu ( evaluare națională, bacalaureat, ….)?

– Dacă cadrele didactice dau teste online?

– evaluate obiectiv, care este motivul pentru care aceștia (cadrele didactice) trebuie să aibă acordul părinților pentru a putea înregistra notele in catalogul școlar?

– Cum se asigură securitatea medicală a cadrelor didactice care răsfoiesc cataloagele școlare ținând seama de faptul că la o clasă sunt in medie 14 profesori … iar fiecare profesor răsfoiește mai multe cataloage ?

– Cum se va putea respecta distanța socială în conditiile în care în sala de examen intră 10 elevi , dar în aceeași incintă trebuie sa mai fie și 2 profesori supraveghetori, iar în incinta mai intră președintele și vicepreședintele comisiei de examen pentru a distribui subiectele?

– Cum se va realiza instruirea profesorilor supraveghetori și cum vor fi îndeplinite celelalte cerințe în condiții de securitate medicală?

– Cum se vor proteja profesorii corectori în condițiile în care, corectarea se face “la 2 mâini” iar tezele scrise vor trece prin atâtea mâini (elevi, supraveghetori, președinți de comisii.. ). Vor purta oamenii școlii echipament de protecție și dacă da cine îl furnizează ?

– Cine își asumă scoaterea unui candidat din examen și care este baza legală, pentru cazul în care respectivul candidat are febră dar nu este infectat cu Covid 19 (poate face febra din cauza emoțiilor)?

– Ce se va întâmpla cu elevii ce provin din Moldova, Ucraina, care pe timpul stării de urgență au fost plecați acasă și vor trebui să se întoarcă : vor sta 14 zile în carantină?

-Cum se vor descurca cantinele școlare cu alimentele din stoc, cine le va despăgubi pentru pierderile suferite?

Iată, stimată Dna Ministru, doar câteva dintre problemele reale cu care se confruntă învățământul și la care participanții la actul educațional așteaptă răspunsuri de la începutul acestei crize.

Sper să le și primească …”