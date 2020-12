Liderul TSD Suceava, consilierul județean George Șoldan, a declarat că a votat, duminică, la alegerile parlamentare, pentru o Românie sănătoasă și un trai mai bun.

El a mai spus că a votat pentru o țară unită și împotriva urii și dezbinării.

„Am votat pentru o Românie sănătoasă. Am votat împotriva urii și dezbinării, am votat pentru o Românie unită, am votat pentru un viitor guvern care nu va folosi pandemia să-și bată joc de români. Am votat pentru siguranța unui trai mai bun”