Deputatul USR dr. Radu Ciornei, propune vaccinare masivă, lockdown între 10 decembrie și 10 ianuarie și menținerea învățământului online pentru a fi salvate câteva mii de vieți până în luna aprilie: România a pierdut în mod lamentabil lupta cu pandemia

Deputatul USR de Suceava dr. Radu Ciornei, apreciază că România a pierdut în mod lamentabil lupta cu pandemia și consideră, deși va fi hulit, că este nevoie de vaccinare masivă, de introducerea unui lockdown între 10 decembrie și 10 ianuarie, menținerea învățământului on line pentru ca până în luna aprilie să fie salvate câteva mii de vieți.

Vă prezentăm integral postarea dr. Radu Ciornei:

„Acum un an, în plină campanie electorală, îmi amintesc de înfrigurarea cu care așteptam veștile despre vaccin. Îmi amintesc ușurarea și mândria ce m-au cuprins atunci când m-am convins că lumea științifică înfinge măcar câteva sulițe în acest balaur nevăzut care răpea atâtea vieți, oameni apropiați nouă.

Noi, sucevenii, am plătit primii tributul negru, am fost „Lombardia României”, „ciumații”, cei carantinați cu arma la tâmplă. Atunci am susținut carantinarea Sucevei, dar privind retroactiv recunosc că deciziile pompieristice, ilogice, haotice ale politicienilor de la centru, și nu numai, au avut darul de a enerva un oraș și așa greu încercat de noutatea bolii și de faptul că medicii au fost trimiși în luptă la sacrificiu. La un an de la administrarea primului vaccin, situația epidemiologica este dramatică în toată România. Succesul savanților în a descoperi un vaccin eficient, modern, într-un timp scurt a fost imediat umbrit de asaltul unor forțe oculte, tenebroase, cu mentalitate de ev mediu timpuriu, grupate chiar și sub egida unor partide și mișcări care au înlocuit în mințile oamenilor neinformați, incapabili de a procesa informația științifică, teama de virus cu teama de vaccin și lipsa de respect pentru comunitatea medicală. Jonglând cu termeni precum „libertate”, „dictatură medicală”, „neam”, „națiune”, „genocid”, „experiment”, acești negustori cinici ai morții au indus o ură nejustificată față de singurul mare atu pe care îl avem în lupta cu boala: vaccinul. Au sădit frici cumplite față de manevre medicale normale, cum ar fi, de exemplu, administrarea de oxigen, au glorificat tratamente cu eficiență îndoielnică și încurajează administrarea haotică, la domiciliu, de pilule cu proveniență dubioasă.

Deputatul Radu Ciornei șochează cu planul său anti-COVID 19! Deputatul Radu Ciornei șochează cu planul său anti-COVID 19! – Subiectul Zilei Publicată de NewsBucovina.ro pe Miercuri, 10 noiembrie 2021

Din punctul meu de vedere, România a pierdut în mod lamentabil lupta cu pandemia. După ce reușisem, prin starea de urgență, să evităm valul 1, am risipit acest timp, cu o inconștiență crasă, dublată de atitudinea antivaccinistă sau pasivă a unor forțe politice sau religioase. Era momentul în care toată clasa politică, însoțită de președinte, influenceri și lideri spirituali, să dea un singur mesaj. Mesajul de viață, mesajul încrederii în știință, nu în bezna minții. Voi evita să pronunț nume, să arăt cu degetul forțele acestea, pentru că doresc să vă aduc o perspectivă științifică asupra dezastrului în care ne aflăm.

1. Care este indicatorul ce consfințește succesul sau, dimpotrivă, eșecul în lupta cu pandemia?

Numărul de decese raportate la milionul de locuitori, spre deosebire de numărul de persoane testate pozitiv, este cel mai precis indicator demografic în acest război cu virusul. România a urcat cu repeziciune, în ultimele luni, de pe locul 40 pe locul 9 în acest clasament negru și, după estimările mele, nu ne vom opri până nu vom ajunge pe locul 1 în Europa și pe locul 2 în lume, după Peru. Deocamdată, în Romania au decedat 2.700 de locuitori dintr-un milion, însă populația este calculată la peste 19 milioane, ceea ce, cred eu, este fals, cifra reală a deceselor pe milion fiind cu cel puțin 20% mai mare.

Putem face ceva în momentul acesta să diminuam această rată?

Așa cum observăm de o lună, nu putem face nimic pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, la această rată de infectare și ocupare a paturilor în ATI doar vaccinarea masivă poate diminua treptat rata deceselor. În acest moment, dacă am fi avut 10.000 de paturi ATI, să știți că toate ar fi fost ocupate, pentru că dorim ca formele medii să beneficieze de cel mai bun tratament. Vaccinarea nu este un remediu miraculos cu eficacitate de 100%, însă, cu siguranță, descrește probabilitatea unor forme grave de boală cu 90%. Odată ce pacienții se prezintă în UPU cu forme foarte grave, acel punct de la care afectarea pulmonară și sistemică este foarte greu de tratat este depășit, boala devine o loterie în care Tocilizumabul, anticorpii monoclonali sau Remdesivirul nu mai au aceeași eficiență ca în cazul în care aceste medicamente sunt administrate la primele semne de agravare a unei forme medii. Poveștile politice pe care le auziți că acest val putea fi prevenit dacă existau stocuri imense de medicamente „minune” precum Arbidol sau Ivermectină sau mii de paturi AȚI în plus sunt doar declarații politice ale unor inconștienți care au rânjit cinic de câte ori era clar că nu vom depăși 5 milioane de vaccinați în această vară.

Personal, le aduc permanent un reproș primarilor de țară, medicilor și preoților, oameni care, dacă doresc și fac echipă, într-o zi pot vaccina jumătate din comunitatea lor. Așa cum ies sate întregi la vot în 12 ore puteau fi și vaccinați. Nu s-a putut? Nu! Nu ați vrut, iar sângele celor decedați este pe mâinile celor care au dat din umeri în loc să îndemne la inteligență colectivă în loc de isterie în masă!

2. Ce e cu acest procent de vaccinare de 60% pus în practică vizavi de deschiderea școlilor? Există vreo susținere științifică? Va funcționa?

Voi fi scurt și tranșant. În acest moment al pandemiei, în care mor într-o zi mai mulți oameni decât are România membri ai Parlamentului, sau dacă ar cădea toate aeronavele Tarom trimise în teritoriu, școala nu poate fi deschisă. Cu acest grad de ocupare în ATI, a trimite școala și absolut tot ce se poate în online și munca de la domiciliu sunt o obligație. Ceea ce fac astăzi guvernanții prin neinstituirea stării de urgență la acest grad de încărcare în spitale și rată de decese este genocid. Eu cred că un lockdown între 10 decembrie și 10 ianuarie, ce va fi hulit și de comercianți, și de multe alte categorii, poate salva câteva mii de vieți, până în luna aprilie. Și nu uitați că până în aprilie vom avea victime din rândul elevilor. Nu mulți, dar mă întreb cam cum se poate duce un ministru să le explice celor 50 de elevi și 3.000 de contacți ce vor muri pentru ca școlile să fie deschise și să putem să umplem sacii de Crăciun, că ei sunt sacrificați pentru binele economiei, României, turismului și pentru că negustorii morții au microfonul deschis și în media, și în Parlament. Succes, domnule Cîmpeanu!

Măsura aceasta neștiințifică, aberantă, arbitrară de condiționare a începerii școlii de vaccinarea profesorilor nu are nicio bază științifică. Testarea masivă și anchetele epidemiologice în focare sunt soluții clasice în pandemie. E o modalitate prin care săracii devin tot mai săraci și mai neinstruiți. Așa cum vă place. Rămân o masă amorfă bună de amăgit să voteze pentru o sută de lei.

Totuși, ce se putea face? Condiționați măcar vaccinarea de procentul în comunitate, nu între cadrele didactice. Testați masiv, introduceți lămpi UV în clase. Iar pentru cei care fac online în locuri îndepărtate, iar această soluție e bună nu numai în pandemie, faceți DVD-uri cu toate materiile și exercițiile și examene standardizate, să poate să învețe și copiii care sunt trimiși ziua la muncă. Unele minți ale copiilor rămân neluminate pentru că dau peste profesori indolenți, analfabeți digital sau care pur și simplu nu dau doi bani pe învățăceii lor. Așa că o tableta și 20 de DVD-uri pot să aducă în cel mai îndepărtat cătun lecții predate de către profesori de la școli de elită. Însă trebuie să vreți, să vă ducă și capul, domnilor, pentru a scoate elevii din marasm, nu cu măsuri aberante și heirupism ieftin!

În momentul de față, marile noastre arme, ca societate, sunt:

1. Vaccinare, Vaccinare, Vaccinare!

2. Purtarea măștii

3. Distanțarea socială de alte persoane, chiar și cunoscute

4. Bunul-simț epidemiologic (evitați aglomerația, ieșiți din casă doar când este necesar)

5. Identificarea și protejarea persoanelor cu risc de boală gravă (acțiuni sociale)

6. Combaterea cât mai acerbă a tuturor informațiilor false

7. Conștientizarea personalului medical că un singur medic ce propovăduiește idei antivaccin poate provoca mult rău comunității

8. Solidaritatea. Înțelegerea conceptului de bine public, mai presus de binele individului.”