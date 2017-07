Un elev al Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava a câștigat un premiu de 20.000 lei cu un proiect de educare a consumatorilor în privința risipei alimentare

Ciprian Tuchiluș, elev al Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, a câștigat Marele Premiu la cea de-a patra ediție a proiectului „Champions United”, parte a programului educațional „Creatori de Viitor”. Elevul sucevean a câștigat un premiu de 20.000 lei cu un proiect intitulat „Food Reformers”, care își propune să educe consumatorii în privința risipei alimentare.

Tudor Vasiliu, coordonator național al proiectului „Creatori de viitor” a precizat, într-un comunicat de presă, că în perioada 10 – 16 iulie 2017, la Cluj-Napoca, 80 de elevi de liceu cu performanțe deosebite în educație, cultură, sport și leadership școlar au luat parte la cea de a patra ediție a proiectului „Champions United”, parte a programului educațional „Creatori de Viitor”.

„Creatori de viitor este un program construit în jurul a 3 obiective: în primul rând este o comunitate a liceenilor români cu preformanțe deosebite, apoi este o platformă de lansare a unor proiecte ale viitorului și, nu în ultimul rând, un spațiu de dezbatere a unor subiecte fascinante alături de cei pe care-i numim <<creatori de prezent>>”, a spus Tudor Vasiliu.

El a menționat că partenerul principal al proiectului a fost Kaufland România, care a oferit liceeniilor selectați participarea gratuită.

„Ediția din acest an a proiectului Creatori de Viitor s-a desfășurat pe 3 coordonate, construite în jurul verbului “a forma”. Am dezbătut, alături de invitații noștri, subiecte deosebite ca “relații și relaționare”, “generozitate și spirit civic”, “de la a fi la a deveni” sau “era digitală – despre tehnologie și oameni”, în cadrul sesiunilor TransForm. I-am provocat pe participanți, ca în fiecare an, să lanseze cele mai interesante proiecte sociale sau de antreprenoriat social în cadrul competiției ReForm. În ultima seară a proiectului, în cadrul unui eveniment deosebit desfășurat în Grădina Botanică din Cluj-Napoca, am anunțat proiectele lansate și finanțate anul acesta cu 55.000 lei, în cadrul Galei PerForm”, a declarat Ovidiu Neamțu, Președinte al Asociației 11even.

Astfel, anul acesta, cei 55.000 de lei au mers către mai multe proiecte create și propuse de cei 80 de participanți.

Marele premiu al ediției 2017, o finanțare de 20.000 lei oferită de Kaufland România, a fost câștigat de către “Food Reformers”, un proiect care își propune să educe consumatorii în privința risipei alimentare.

,,Am plecat de la o nevoie reală, o nevoie de care se confruntă cea mai mare parte a populației globului, risipa alimentară. În medie, un român aruncă în fiecare zi 365 g/zi de mâncare, care ar putea ajunge în farfuriile persoanelor în nevoie. Prin proiectul pe care am dori să îl implementăm, vom aduna produsele de patiserie, legumele și fructele nevândute la sfârșit de zi de la supermarket-uri și le vom distribui persoanele nevoiașe”, a spus Ciprian Tuchiluș, membru al echipei câștigătoare și elev în cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava.

Județul Suceava a mai fost reprezentat și de către Cătălin Panțiru, care alături de echipa sa a câștigat premiul III, fiind de asemenea elev în cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava.

Invitați în cadrul evenimentului au fost Michael Bulzan – Director Regional pentru Europa și Asia Centrală la Duke University, sau Marius Ungureanu, absolvent de management strategic al organizațiilor de sănătate la University of Iowa (SUA) și doctor în medicină, Mirela Retegan – creatoarea fenomenului Zurli, David Timiș – Growth Engine Manager la Google sau Dan Isai – fondator și CEO Salad Box.

„Sâmbătă 15 iulie, în ultima seară a proiectului, Grădina Botanică din Cluj a găzduit Gala PerForm, eveniment devenit tradiție în cadrul Creatori de Viitor, care anul acesta a beneficiat de prezența mai multor invitați speciali, printre care Dl. Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca și fost Prim Ministru al României, Anna-Katharina Scheidereiter – responsabil CSR Kaufkland România, Dan Isai – CEO Salad Box și Peter Barta – antreprenor”, a mai spus Tudor Vasiliu, coordonator național al proiectului „Creatori de viitor”.

(Mihaela Tcaciuc)