USV a organizat o Conferință Științifică Internațională sub egida sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Școlii Bucovinene de Drept

În perioada 27-28 septembriei 2019, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost gazda Conferinței Științifice Internaționale 1919-2019 Centenary. The Great National University and its Legal Traditions, organizată de Facultatea de Drept si Științe Administrative, în parteneriat cu LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center, Iași, şi Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina.

Lucrările din prima zi a conferinţei s-au desfășurat la Cernăuţi, la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”.

Potrivit unui comunicat al universității sucevene, în campusul USV, manifestarea științifică a debutat cu festivitatea de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa renumitului profesor universitar doctor Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, deschizător al unor noi ramuri de drept, al mediului și al urbanismului, din România. Astfel, comunitatea academică suceveană s-a îmbogățit cu un corifeu al dreptului românesc. Cu acest prilej, Domnia sa a lansat ultimul volum, Temeiuri juridico-instituționale ale Marii Uniri.

Potrivit organizatorilor, în prima sesiune a conferinței, Marea Universitate Națională și tradițiile sale juridice, auditoriul a avut privilegiul să asculte și alte personalități marcante ale lumii academice din domeniul dreptului din România, printre care: prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, consilier al Procurorului General al României, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și director al publicației „Dreptul”; prof. univ. dr. DHC Alexandru ŢICLEA, de la Universitatea Ecologică din București, considerat părintele dreptului muncii în România, și prof. dr. Constantin SCURTU, director al Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand I”, filiala Constanța.

În cadrul sesiunii a II-a – Probleme dificile în dreptul fiscal, în faţa unui auditoriu numeros, constituit din cadre didactice, consultanţi fiscali, experţi contabili şi avocaţi, au fost susţinute următoarele prelegeri: (Pre)texte la limita legii pentru a colecta impozite (prof. univ. dr. Radu BUFAN, de la Universitatea de Vest din Timişoara), conducător de doctorat în materie de Fiscalitate, Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal și contabil, expert contabil, consultant fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi avocat membru al Baroului Timiş, fondator al IFA România; Comunicările ANAF, GDPR-ul şi drepturile contribuabililor (lector univ.dr.av. Felix Raul HODOŞ, de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș); Modalităţi de impozitare a dividendelor trimestriale (Dragoş CĂLIN, directorul departamentului juridic SIF Transilvania); Noua procedură referitoare la „medierea” fiscală (conf. univ. dr. Răzvan VIORESCU, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). Discuţiile pe marginea lucrărilor susţinute s-au bucurat de un real succes în rândul audienței și al participanților, care au apreciat atât dezbaterile și implicarea organizatorilor, cât și atmosfera campusului USV.

„Toate acestea au fost desfășurate sub egida sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Școlii Bucovinene de Drept, a cărei moștenire obligă facultatea noastră să lupte pentru a se ridica la o înălțime onorantă”, se mai arată în comunicatul USV.