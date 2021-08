Soluția completă E.ON cu panouri fotovoltaice pentru clienții casnici, disponibilă în zece județe din țară, inclusiv Suceava

E.ON a anunțat într-un comunicat de presă că E.ON Solar Home – soluția completă cu panouri fotovoltaice dedicată clienților casnici – este acum disponibilă în județele Iași, Timiș, Arad, Suceava, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău, Cluj și Mureș și ar putea fi extinsă și în alte județe din țară.

Aceasta este destinată persoanelor care doresc să producă energie verde din energia solară și astfel să își reducă consumul de electricitate din rețea, protejând în același timp mediul. E.ON Solar Home poate fi contractată pe 1, 3, 5 sau 7 ani, cu plata în rate lunare fixe. Panourile fotovoltaice instalate pot fi disponibile în configurații monofazate, trifazate și cu puteri instalate de la 3 kW la 15 kW.



Surplusul de energie electrică care rezultă din panourile fotovoltaice se injectează în rețea și este achiziționat de E.ON, în calitate de furnizor, iar în acest fel clientul obține o reducere a cheltuielilor cu factura de electricitate și astfel ne asigurăm că nimic din ce se produce nu este irosit.



„Remarcăm o creștere constantă a interesului clienților noștri de a produce și folosi surse de energie verde, nepoluantă. Anul trecut, când am lansat E.ON Solar Home, am început cu trei județe. La un an de la lansare, soluția este disponibilă în zece județe din aria tradițională a companiei noastre. E.ON Solar Home se pliază perfect pe nevoia de dezvoltare sustenabilă și de aceea ne gândim să o extindem treptat și în alte județe din țară“, a declarat Claudia Griech, Director General al E.ON Energie România.

Soluția E.ON Solar Home include evaluarea locului de consum, întocmirea proiectului tehnic, obținerea avizelor necesare, sistemul de panouri fotovoltaice și montarea acestuia, precum și mentenanța sistemului de panouri fotovoltaice și verificarea instalației electrice, toate acestea fiind realizate de E.ON, în baza contractului încheiat cu viitorul prosumator.



Clienții pot alege durata contractului care poate fi de 1, 3, 5 sau 7 ani, avantajul fiind că ratele lunare sunt fixe, dar plata se poate face și integral. Detalii despre produsul E.ON Solar Home se pot afla accesând eon.ro.



„Încurajăm toți clienții care doresc să instaleze acasă o soluție de energie verde să aleagă factura electronică în locul celei tipărite și astfel să contribuim împreună la reducerea amprentei de carbon și la protejarea mediului înconjurător”, a transmis E.ON.