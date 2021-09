Două eleve de la CNM „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, premiate la Bruxelles: Daria Balahura și Irina Puiu au ocupat primele două poziții la Olimpiada de eseuri organizată de Colegiul European de Securitate și Apărare

O delegație a Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a participat, în perioada 7-8 septembrie, la a VII-a întâlnire a Forumului European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar de la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al Colegiului, emis în data de 8 septembrie, delegația a fost formată din comandantul instituției, colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici, profesor Monica Buculei, responsabil proiecte europene, alături de elev plutonier adjutant Daria Balahura și elev plutonier Irina Puiu.

Sursa citată a precizat că pe agenda întâlnirii au figurat teme referitoare la cooperarea dintre liceele militare din Europa, iar un punct distinct a fost ceremonia de decernare a premiilor primei olimpiade de eseuri organizată de Colegiul European de Securitate și Apărare (ESDC), instituție care funcționează pe lângă Comisia Europeană, sub patronajul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate al președintelui Comisiei Europene.

La această competiție s-au înscris 11 licee militare, iar eleva plutonier adjutant Daria Balahura și eleva plutonier Irina Puiu au ocupat primele două poziții din clasament. Premierea a fost realizată de Dirk Dubois, șeful ESDC, în prezența membrilor forumului liceelor militare din Europa.

Tema câștigătoarei locului I a fost „The future of the European Union and the role of active citizenship in shaping”.

Daria s-a făcut remarcată cu ideile inovative despre îmbunătățirea calității vieții tuturor oamenilor. „Nu m-am așteptat ca lucrarea mea să fie cea câștigătoare, dar, în același timp, îmi confirmă faptul că opinia mea contează”, a menționat eleva câmpulungeancă. Daria își dorește să opteze pentru medicina militară și mai are la dispoziție un an pentru continuarea pregătirii în vederea susținerii examenului de admitere.

Și Irina a ales aceeași temă de actualitate – poluarea: „Ideile pe care le-am punctat au fost legate de poluarea aerului, subțierea stratului de ozon și încălzirea globală. Alături de acestea am oferit și soluții simple pentru limitarea consumului fiecăruia și pentru protejarea mediului înconjurător.”, a menționat eleva plutonier Irina Puiu.

„Munca de cercetare, studierea diverselor probleme referitoare la Uniunea Europeană, căutarea de soluții originale și viabile, organizarea ideilor astfel încât să respecte cerințele de redactare a unui eseu academic sunt doar câteva din elementele care fac din această competiție o oportunitate valoroasă de a crește calitatea actului educațional din colegiu. Rezultatele meritorii obținute de cele două eleve constituie cadrul propice pentru a promova învățământul militar românesc la nivelul Uniunii Europene”, se arată în comunicatul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”.