 „Rugby pentru toți” ajunge la ediția a IX-a unde 50 de tineri din Suceava intră în jocul educației prin sport 

La începutul acestui an școlar, Fundația Te Aud România lansează ediția a noua a proiectului „Rugby pentru toți”, unul dintre cele mai complexe programe de educație non formală, ce susține tinerii talentați din medii diferite să își dezvolte abilitățile la cel mai înalt nivel, atât în terenul de rugby cât și în afara acestuia.

În România, sportul este rareori integrat în strategiile de intervenție educațională sau socială, fiind perceput mai degrabă ca o activitate recreativă decât ca un instrument de dezvoltare.

Fundația Te Aud România continuă demersurile de sport pentru impact social în județul Suceava, iar pentru această ediție, Fundația Dacia pentru România se alătură programului, alături de parteneri consacrați precum Banca Comercială Română și Rentrop & Straton – co-finanțatori actuali, dar și de partenerii care au dat startul proiectului, cum ar fi DHL Express România.

Proiectul „Rugby pentru toți” finanțat cu peste 29.000 de euro de Fundația Dacia pentru România prin programul „Mobilitatea contează”, va implica direct unui număr de minimum 50 de tineri cu vârste între 12 și 18 ani, legitimați la secția de rugby a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului. Peste jumătate dintre ei provin din medii vulnerabile sau din comunități rurale din județul Suceava, unde accesul la educație și activități extra curriculare rămâne limitat.

Prin activități sportive, sesiuni de consiliere și sprijin logistic (cazare, masă, transport), „Rugby pentru toți” își propune să elimine barierele de acces la educație și să creeze un cadru sigur și incluziv pentru dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților prin sport.

Te Aud România se alătură astfel mișcării naționale pentru eliminarea barierelor de mobilitate în calea dezvoltării, după ce a fost selectat alături de alte 34 de organizații non-guvernamentale din toată țara, în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează” derulat de Fundația Dacia pentru România, sponsorizată de Automobile Dacia.

Fundația Dacia pentru România, organizație non-profit având ca scop să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul, lansată în aprilie 2025, susține prin finanțări în valoare totală de 1 milion de euro proiecte inovatoare care vizează eliminarea barierelor de mobilitate ce blochează accesul la educație, piața muncii și cultură. Scopul este de a aduce o schimbare reală în acea Românie care până acum a stat pe loc, din lipsa unor resurse sau a oportunităților.

Programul „Mobilitatea contează” este parte din campania națională „România se mișcă” care își propune să aducă un plus de conștientizare publică asupra mobilității fizice și sociale ca o necesitate pentru a construi un viitor, nu ca un privilegiu.

„Un copil care merge la școală își câștigă șansa la un viitor. Mai mulți copii care merg la școală construiesc viitor pentru o țară întreagă. Din păcate, România se confruntă azi cu multă inechitate educațională. Lipsa resurselor, a profesorilor, a oportunităților reale sunt bariere binecunoscute în calea dezvoltării și atingerii potențialului. Alegem să fim parte din soluție! Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate fizică și socială într-o cheie a dezvoltării, care deschide drumuri către oportunități și independență. Pentru ca niciun elev să nu mai rămână în urmă, iar educația să devină un fapt, nu o promisiune. Parteneriatul cu Fundația Te Aud România și toți ceilalți parteneri din program ne dă încredere să afirmăm cu tărie că România se mișcă și că tinerele generații au șansa să își atingă potențialul maxim”, declară Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.