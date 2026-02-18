Vadu Moldovei: Polițiștii au confiscat 1,53 m³ de lemn de foc transportat fără documente legale



O patrulă de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei a oprit marți, 17 februarie 2026, în jurul orei 12:25, o autoutilitară marca IVECO care transporta materiale lemnoase pe raza localității.

După oprirea autovehiculului și prezentarea motivului controlului, conducătorul auto – un bărbat de 62 de ani din comuna Baia – a fost rugat să prezinte documentele personale, ale vehiculului și cele de însoțire a mărfii transportate. Bărbatul a declarat că nu deține documentele legale necesare pentru transportul materialului lemnos.

Verificările efectuate prin aplicația SUMAL.Control nu au generat niciun rezultat. Polițiștii au solicitat sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Dolhasca, care au inventariat marfa și au stabilit că în autoutilitară se afla o cantitate de 1,53 m³ lemn de foc.

Față de conducătorul auto s-a aplicat sancțiunea contravențională sub formă de avertisment, iar întreaga cantitate de 1,53 m³ lemn de foc a fost confiscată fizic.

Materialul lemnos confiscat a fost preluat și depozitat la sediul Primăriei Comunei Vadu Moldovei, unde a rămas în custodie.