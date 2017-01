Ion Lungu: Echipa și Dorin Goian sunt responsabilii pentru situația Foresta. În ultimele zece etape ne-au bătut toate comunele acasă

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că are un deosebit respect pentru Dorin Goian, dar că „trebuie să fim cinstiți și realiști”, arătând că municipalitatea a alocat fonduri, dar președintele clubului ar fi trebuit să atragă un sponsor puternic, iar echipa să joace bine și nu să fie „ciuca bătăilor”.

Lungu a spus că în 2016, municipalitatea a dat 1,4 milioane de lei direct pentru clubul Foresta plus 225.000 de lei pentru închirierea nocturnei la meciul cu Steaua, fiind în total 1.625.000 de lei din 1,7 milioane prevăzute.

El a arătat că încă din data de 3 iulie 2016 a spus că este reticent față de proiectul Foresta care nu are șanse de reușită dacă nu are în spate un sponsor puternic.

„Din respect pentru domnul Goian, l-am atenționat de atunci. Am spus, „Dorin, nu putem face performanță numai cu banii de la Primărie. Dacă nu ai un sponsor puternic proiectul tău nu are șanse de reușită”. Din păcate am avut și de această dată dreptate, iar responsabilitatea că nu a venit un sponsor puternic e a echipei. Domnul Goian are și el o responsabilitate. Dacă în ultimele zece meciuri nu era dezastru și am fost ciuca bătăilor, erau doritori care să vină la echipă și în frunte cu Betty Ice”, a explicat Lungu.

El a răbufnit și a spus că s-a săturat ca Primăria Suceava, care a fost principalul finanțator, să fie vinovată de eșecul echipei.

„M-am săturat de filmul ăsta. Primăria e singura instituție care dă banii și eu, ca primar, numai eu știu de unde scot acești bani că este foarte greu și când ceva, eu sunt țapul ispășitor. Nu este așa. Primăria și-a făcut datoria și o mare culpă o are echipa Foresta și domnul președinte Goian care nu a reușit să atragă un sponsor la echipă. Ce mai trebuia să fac eu? Să intru în teren și să joc? În ultimele zece etape ne-au bătut toate comunele acasă”, a spus Ion Lungu.

El a menționat că Primăria Suceava va rămâne alături de sport și va aloca fonduri. (N.B.)