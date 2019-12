Gheorghe Flutur, bilanț la sfârșit de an: Peste 150 de kilometri de covoare asfaltice, peste 400.000 de pasageri pe aeroport, jumătate de milion de turiști, 15 milioane de euro investiții la Spitalul Județean. A fost un an bun, nu foarte bun, dar am reușit pe final să mai îndreptăm unele lucruri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut, vineri, bilanțul anului 2019, apreciind că anul nu a fost un an foarte bun, dar că s-a reușit pe final de an îndreptarea unor lucruri.

„Închidem un an bun, nu foarte bun, dar bun pentru că s-au reușit pe final de an unele lucruri să se mai îndrepte. Am început sub auspicii oarecum mai zgârcite la început de an financiar”, a spus președintele Flutur.

El a arătat că în infrastructura județului Suceava s-au realizat peste 150 de kilometri de covoare asfaltice și drumuri modernizate, fiind vorba de 42 de sectoare de drum modernizate.

„Am găsit și resursele, am reușit să deblocăm și situații critice, respectiv zona achizițiilor și a interpretării OUG 114/2018”, a spus Flutur, arătând că era cât pe ce să plece constructorii pentru că nu existau precizări.

El a adăugat că a fost și norocul unei toamne lungi care a permis efectuarea de lucrări la drumuri și a menționat că și acum se mai lucrează la marcaje rutiere și indicatoare, unde s-au întârziat lucrările.

Președintele Flutur a anunțat și că echipa care lucrează la analizarea ofertelor pentru desemnarea firmelor care vor lucra la modernizarea sectoarelor Suceava-Dolhasca și Suceava-Moara-Liteni-Zaharești-Stroiești ar urma să anunțe în jurul datei de 10 ianuarie câștigătorii, fiind un proiect de 35 de milioane de euro pe POR.

El a mai anunțat că la Aeroportul Suceava săptămâna trecută s-a turnat și placa la noul terminal.

„S-a lucrat intens în ultima perioadă. Suntem în grafic. S-au făcut și achizițiile pentru materiale care sunt stocate”, a spus Flutur.

El a menționat că până în 19 decembrie au fost procesați pe aeroport în acest an 412.000 de pasageri și că se estimează că până la sfârșitul anului se va ajunge la 430.000 de pasageri, ceea ce reprezintă o depășire a țintei propuse de 400.000 de pasageri.

Din 2016, când au fost circa 50.000 de pasageri, s-a ajuns în trei ani la o creștere mai mare de opt ori a numărului de pasageri, a precizat președintele CJ Suceava.

„Ne luptăm în continuare pentru noi destinații, dar cred că vom fi mai convingători când terminalul va fi gata ca operatorii să aibă motive și mai serioase pentru noi destinații de zbor”, a declarat președintele Flutur.

Totodată, el a spus că este bucuros că numărul de turiști care au vizitat județul Suceava în acest an se apropie de 500.000.

„Dacă vremea va fi frumoasă de sărbători probabil că vom depăși jumătate de milion de turiști, ceea ce înseamnă mult pentru județul Suceava”, a spus Flutur.

În ceea ce privește Spitalul Județean Suceava el a arătat că a fost un an de vârf în ceea ce privește investițiile prin Consiliul Județean Suceava care a alocat peste 15 milioane de euro.

Președintele Flutur a amintit de inaugurarea noului ambulatoriu al SJU Suceava, dar și reamenajarea ambulatoriului Secției de boli infecțioase și a precizat că sunt deschise noi șantiere, cum este cel privind extinderea blocului operator.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că anul 2019 a fost anul în care a început să funcționeze sistemul centralizat de colectare a deșeurilor, județul Suceava fiind printre puținele din țară unde acest sistem este funcțional, mai puțin depozitul din Pojorâta, dar că toate localitățile duc deșeurile la depozitul ecologic Moara.

Totodată, președintele CJ Suceava a subliniat că s-a reușit, la final de an, semnarea proiectului de aproape un sfert de miliard de euro pentru sistemele de apă potabilă și apă uzată finanțat prin POIM.

„Am reușit să deblocăm o serie de lucruri lăsate încâlcite de vechea guvernare și mă refer la încălzirea de la Vatra Dornei, o chestiune foarte sensibilă care s-a rezolvat și oamenii din zonă au căldură”, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a recunoscut că până joi seara târziu a discutat cu miniștri ai Cabinetului Orban despre hotărârile de guvern care trebuie emise pentru magistrala de gaz natural Pojorâta-Vatra Dornei.

„Adevărul-adevărat este că nu s-a făcut aproape nimic. Încă nu era plecată de la Suceava documentația pentru partea de păduri cu scoaterea din fond forestier, iar la agricultură nu era nimic făcut, pentru că trebuie scoase niște fânețe din circuitul agricol. Aseară târziu erau avizate de Ministerul Agriculturii, de Ministerul Justiției, aceste acte normative ca să putem intra în linie dreaptă”, a declarat Flutur.

Președintele CJ Suceava a explicat că pentru această investiție licitația a fost câștigată, dar nu au fost emise hotărârile de guvern ca să se stabilească traseul.

El a mai spus că tot spre final de an s-a clarificat și situația cu centura Sucevei care trebuie să intre în recepție cu unele observații, dar a subliniat că nu a fost de acord cu blocarea circulației și că lucrările ce mai trebuiau executate s-au făcut sub trafic.

Președintele Flutur a adăugat că firma care a executat lucrarea la șoseaua de centură mai avea de încasat o datorie de 18 milioane de lei, dar și alți 12 milioane de lei pentru lucrările la DN 18 unde încă nu e recepționat tronsonul IV.

Totodată, Gheorghe Flutur a arătat că este atent și