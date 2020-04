Adomnicăi: Va fi nevoie ca solidaritatea manifestată acum în Bucovina să rămână și după criză. În județul Suceava va trebui să facem un efort dublu ca să recuperăm și să înlăturăm consecințele unei reputații create în mod nemeritat în această perioadă//VIDEO

Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, miercuri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că mediatizarea negativă a județului Suceava în presa națională care este nemeritată va avea repercusiuni pe o perioadă lungă asupra economiei și vieții locuitorilor județului Suceava.

Ea a arătat că pe lângă situația în care se află acum populația județului Suceava și mass-media la nivel național contribuie la o stare de spirit care nu este favorabilă.

Mirela Adomnicăi consideră că mediatizarea situației din județul Suceava va crea o serie de consecințe ce vor presupune un timp mai îndelungat pentru remediere, pentru reabilitare.

„Județul Suceava are o activitate dominantă în domeniul turistic și numai din acest punct de vedere agenții economici au anul 2020 compromis. Anul 2020 va fi un an foarte greu și pentru agenții economici și pentru sucevenii care sunt în situația de șomaj clasic sau șomaj tehnic”, a spus Mirela Adomnicăi.

Ea a arătat că își dorește ca cel puțin solidaritatea pe care au simțit-o sucevenii din zona de carantină în această perioadă să existe și după ridicarea măsurilor.

Adomnicăi consideră că cel puțin în județul Suceava, agenții economici, societatea civilă, instituțiile publice, vor trebui să pună umăr la umăr, iar solidaritatea să fie un sprijin concret pentru reactivarea agenților economici și pentru relansarea activității economice în județ.

„Noi, în județul Suceava, va trebui să facem un efort dublu după ce se relaxează toate aceste măsuri ca să recuperăm și să înlăturăm aceste consecințe create în această perioadă.Reputația care s-a creat în restul țării este nemeritată”, a declarat Adomnicăi.

Ea a spus că spaima este Spitalul Județean Suceava și că acesta trebuie să revină la normalitate și ca lucrurile să funcționeze corect.

Mirela Adomnicăi a arătat că și capacitatea de testare din județ trebuie crescută pentru că ar trebui măcar testați funcționarii care vin la muncă.

Ea consideră că trebuie să se restabilească lucrurile în cel mai scurt timp și a arătat că unii oameni trebuie puși la treabă, iar alții trebuie lăsați să-și facă treaba.

„Se pare că unii nu au fost lăsați să-și facă treaba și suportăm cu toții consecințele”, a spus Adomnicăi

În ceea ce privește preluarea conducerii de forțe armate, ea crede că este exagerat.

„La un moment dat s-a creat impresia că lucrurile au scăpat de sub control și Armata are reputația că are o disciplină cazonă, sunt reguli care se execută și nu se comentează. Mie mi se pare exagerat din ceea ce am simțit și ceea ce știam că s-a întâmplat în județ”, a spus Mirela Adomnicăi.

Ea a transmis un apel la solidaritate în județul Suceava pentru că aici va fi nevoie de un efort, cel puțin dublu, pentru a se ajunge la ceea ce era în județ în urmă cu nu mai mult de o lună.

Adomnicăi a spus că a apreciat cum s-a mobilizat în Suceava societatea civilă și a preluat ceea ce ar fi trebuit să facă autoritățile.

„Spiritul pe care l-am creat în Bucovina să rămână în continuare și să nu uităm că atunci când ne-a fost mai greu am stat aproape. Să nu uităm acest lucru și să repetăm niște greșeli din trecut”, a spus Mirela Adomnicăi.