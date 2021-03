ISU Suceava: Incendiul de la Palatul Administrativ a fost observat și anunțat cu întârziere. A fost necesară foarte multă apă la stingerea incendiului de la Palatul Administrativ pentru că tabla nu permitea apei să ajungă la incendiul propriu-zis.

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, lt. Alin Găleată, a declarat că incendiul s-a manifestat la astereala din lemn a acoperișului acoperit cu învelitoarea din tablă.

El a spus că s-a intervenit cu 18 autospeciale de stingere la ISU Suceava și ISU Botoșani cât și de la serviciile voluntare pentru situații de urgență și cinci autoscări.

Găleată a explicat că după ce operatorul de apă a livrat apă cu presiune mai mare în hidranți nu au mai existat probleme cu apa.

„Apa a fost în continuitate și intervenția nu a fost afectată de acest aspect”, a spus Alin Găleată, precizând că a fost o sincopă de câteva minute care nu a contat în gestionarea intervenției propriu-zise.

El a menționat că incendiul a fost localizat în prima jumătate de oră, iar după trei ore este aproape lichidat.

„A fost localizat foarte repede și nu s-a mai extins nici la clădiri, nici în interiorul clădirii, la etajele inferioare”, a arătat lt. Găleată.

El a adăugat că s-a acționat conform planului de intervenție.

„Nu cred că este zonă din lume în care să aibă 18 autospeciale în aceeași locație. Noi avem foarte bine pusă la punct intervenția. În momentul în care izbucnește, automat se suplimentează cu forțe atât de la ISU, se solicită sprijin, dacă este cazul, de la celelalte inspectorate, dar și de la serviciile voluntare care sunt implicate în acest sens. Au venit și de la Baia cu o cisternă cu 20 de tone de apă pentru a refula apa încontinuu. Intervenția a fost deosebit de grea și a fost necesară această apă din cauza tablei care nu permite apei să ajungă la incendiul propriu-zis. De aceea am avut nevoie de atât de multă apă pe care am adus-o, am avut-o și în momentul de față situația este sub control”, a declarat Alin Găleată.

El a mai spus că incendiul a fost anunțat cu întârziere pentru că la sosirea echipajelor de intervenție zona era inundată de fum.

„În momentul când am ajuns la fața locului incediul era deja dezvoltat foarte puternic”, a spus lt Găleată.

În clădire se aflau doar jandarmii care asigurau paza și care s-au autoevacuat.

El a spus că s-a intervenit și din interior și din exterior și că apa a fost refulată încontinuu.

„Am intervenit din Consiliul Județean. Colegii noștri erau echipați și au folosit apa în interior. Nu ați văzut apă la autoscară, dar asta nu înseamnă că nu s-a refulat cu apă. Până s-au presurizat hidranții și s-a băgat presiune, pentru că presiunea normală din rețea nu este suficientă ca să împingă apa atât de sus”, a explicat Găleată.

Găleată a explicat că după ce s-a pus presiune în hidranți s-a intervenit cu autoscara și că au venit apoi pe rând și celelalte autoscări și s-a intervenit.

„Nu a fost presiune pe moment până când a pus presiune furnizorul de apă”, a menționat lt.Găleată care a subliniat că a fost o intervenție dificilă pe o suprafață de 2000 de mp.

El a mai spus că s-a intervenit astfel încât incendiul s-a localizat la timp.

Totodată, el a explicat că au fost 18 autospeciale care au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului.

„În momentul când am ajuns la fața locului deja era inundată zona cu fum ceea ce denotă că incediul era deja cu amploare și a fost observat și anunțat cu întârziere. În momentul când am ajuns noi la fața locului incendiul era dezvoltat deja foarte puternic", a spus Găleată.

Incendiul a fost anunțat la 8:55, iar pompierii au ajuns la fața locului după câteva minute.