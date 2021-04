Ion Lungu anunță că după Sărbătorile Pascale începe campania de reparații străzi: Am văzut multă presiune să asfaltăm străzile

a

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că după Sărbătorile Pascale va începe campania de reparații străzi în oraș care va include plombări pe 129 de străzi, reparații capitale pe alte 10 străzi și lucrări de asfaltare pe 11 străzi nemodernizate.

„Am văzut multă presiune să asfaltăm străzile. Oamenii au dreptate, nu spun că nu. Am văzut și poziții din mass-media. Din păcate, și în această dimineață au fost zero grade. Nu avem eficiență în campania de asfaltare. Nu sunt pornite toate stațiile de asfalt. Tocmai de aceea am suspendat reparațiile la axul principal unde sunt câteva găuri, mai ales la capacele de canalizare, în ideea că se circulă mai mult în această săptămână și să nu blocăm circulația”, a spus Lungu.

El a menționat că acum sunt zece străzi pe care se lucrează, dar campania de asfaltare va demara după Sărbătorile Pascale și că în acest an este prevăzută o sumă de 11,6 milioane de lei pentru plombări, asfaltări și balastări.

Lungu a arătat că se vor afișa pe site-ul primăriei cele 129 de străzi cuprinse în programul de asfaltare ce vor reparate prin plombare și un număr de zece străzi la care vor fi reparații capitale, respectiv străzile Ion Neculce, Ion Luca Caragiale, Luceafărului, Oituz, Muncii, Mirăuților, Petru Mușat, Leca Morariu, Stațiunii și Tipografiei.

El a spus că la aceastea se adaugă zece străzi licitate anul trecut și strada Vasile Lupu din cartierul Ițcani ca vor fi asfaltate ca străzi nemodernizate.