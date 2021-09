Primarul de Rădăuți după ce s-a vaccinat împotriva Covid-19: Nu știu care sunt efectele pe termen lung ale vaccinului, dar știu pe propria-mi piele, care sunt efectele pe termen scurt ale virusului

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, s-a vaccinat, luni, împotriva Covid-19.

El a venit la Centrul de Vaccinare de la Sala Polivalentă, lângă parcul ZOO, însoțit de viceprimarul Ciprian Țarevici și Igo Koffler directorul tehnic, dorind să fie un exemplu pentru cetățenii Rădăuțiului, deși a fost internat și a trecut prin boală.

„Nu, astăzi nu m-am vaccinat pentru a convinge pe altcineva în afară de mine ! Am făcut-o public, pentru că sunt o persoană asumată și niciodată nu m-am ferit în a-mi exprima propriile crezuri, față de voi, cetățenii orașului Rădăuți. După cum mulți dintre voi știți, în iarnă am trecut prin covid, o experiență traumatizantă prin care nu îmi doresc să treacă nimeni. La fel ca voi, nu știu care sunt efectele pe termen lung ale vaccinului, dar știu pe propria-mi piele, care sunt efectele pe termen scurt ale virusului.

Cântărind cele două situații, am ales să mă vaccinez și am făcut-o doar cu gândul că vom reuși să trecem peste acestă plagă nenorocită care ne-a zguduit viețile fiecăruia dintre noi”, a spus Bogdan Loghin.

El a făcut apel la prudență și respectarea măsurilor de protecție mai ales că Rădăuți e în „scenariul roșu”.

„Fac apel la prudență și vă rog să tratați cu maximă seriozitate măsurile care vin odată cu intrarea orașului nostru în scenariul roșu! Dacă am dovedit că împreună putem să fim o comunitate, este datoria noastră să traversăm acest val nou de COVID, tot împreună, ca o comunitate unită!”, a transmis Bogdan Loghin.