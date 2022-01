Ion Lungu a cerut ministrului Cadariu să nu redescopere apa caldă, ci să facă Legea turismului după modelul țărilor unde acesta are o importantă contribuție în PIB: Să fie o lege simplă și funcțională

Primarul Sucevei, Ion Lungu, prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România, a reprezentat asociația la întâlnirea avută cu ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, în cadrul căreia i-a transmis acestuia că viitoarea lege a turismului trebuie să fie una simplă și funcțională și că nu este cazul să reinventeze apa caldă.

Lungu, care a participat la București la mai multe întâlniri cu oficiali guvernamentali a spus că a onorat invitația ministrului Daniel Cadariu și a fost prezent la o întâlnire la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pe teme legate de turism referitoare la Organizațiile de Management al Destinațiilor și la Polurile de dezvoltare turistică.

Lungu a spus că a reprezentat la această întâlnire Asociația Municipiilor din România la discuții fiind prezenți reprezentați de la toate structurile asociative ale administrației locale din România, dar și reprezentanți ai ministerelor și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională.

„Au fost discuții constructive și s-au propus soluții pentru pentru a fi prinse în noua Lege a turismului la care se lucrează. Așa cum se știe, una din prioritățile anunțate de Primăria Municipiului Suceava în acest an este legată de realizarea noii strategii de turism și realizarea OMD la nivelul municipiului Suceava. Am solicitat domnului ministru să realizăm o legislație în domeniul turismului simplă și functională cu modele preluate din țări unde turismul are o importantă contribuție în PIB. Nu trebuie să redescoperim apa caldă, ci să luăm exemple de bune practică și din țară care funcționează pe modelul OMD-urilor”, a declarat Ion Lungu.

El a menționat că, din păcate prin PNRR se finanțează realizarea de OMD-uri la nivel regional și nu la cel local.

„Vom sta în continuare în contact cu Ministerul Turismului pentru realizarea și implementarea unei noi strategii de turism în orașul nostru”, a mai spus Lungu.