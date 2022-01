În municipiul Suceava sunt peste 1.400 de cazuri de Covid, iar Rădăuți a depășit rata de infectare de 15 la mie. Brodina se apropie de o rată de infectare de 20 la mie

În județul Suceava sunt, vineri, 5290 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 495 persoane ceea ce ridică la 38.700 de persoane vindecate de la începutul pandemiei.

Cele mai multe cazuri de Covid sunt în municipiul Suceava, respectiv 1408 cazuri și o rată de infectare de 11,33 la mie. În Rădăuți rata de infectare este de 15,04 cu 409 cazuri. Brodina are o rată de infectare de 19, 17 la mie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, o singură localitate, are 0 cazuri, 2 au câte un caz în evoluție, 4 au sub cinci cazuri în evoluție, 23 au sub zece cazuri în evoluție iar 84 au peste zece cazuri în evoluție.

Vineri se află în carantină în județul Suceava 3205 persoane, 339 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 4996 persoane, din care 552 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județul Suceava este de 497.630, în ultimele 24 de ore fiind testate 2482 persoane.