Incendiu de amploare la o gospodărie din Rădăuți

Un incendiu violent a izbucnit în această seară în municipiul Rădăuți, pe strada Jalcau, afectând o casă de locuit și anexele gospodărești.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD B2.

Focul se manifestă generalizat, cu pericol iminent de propagare la construcțiile învecinate. Echipele de intervenție lucrează intens pentru localizarea și stingerea incendiului.

Până în prezent, nu au fost raportate victime. Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar cauzele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite.