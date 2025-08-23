Patru medalii de aur pentru echipa României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa României a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025, desfășurată în perioada 11-21 august la Mumbai, India, cucerind patru medalii de aur.

Competiția, la care au participat 64 de țări, a inclus cinci probe: teoretică, practică (observații cu telescopul), planetariu, harta mută (Sky map) și analiza datelor.

Elevii medaliați cu aur sunt:

Mendel Emanuel Mendelsohn, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;

Teodor Bichir, clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;

Bogdan Rusea, clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

Vlad Bolohan, clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Un alt membru al echipei, David Palaghianu, clasa a X-a, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, a contribuit la succesul lotului.

Pregătirea și selecția elevilor au fost realizate la Suceava, printr-un parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS și Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea organizatorică a fost asigurată de prof. Naghi Elisabeta Ana, iar pregătirea științifică a fost realizată de prof. Petru Crăciun (Inspectoratul Școlar Județean Suceava) și prof. Cristian Pîrghie (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava).