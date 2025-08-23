CSU Suceava, locul II la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Echipa de handbal masculin CSU Suceava, antrenată de Bogdan Șoldănescu, a obținut locul al doilea la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, desfășurat în perioada 22-23 august 2025.

În finala mare, sucevenii au fost învinși de CSM Vaslui cu scorul de 40-33 (19-18).

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a folosit următorul lot în finală: Șelaru, Podovei, Sîrghie – Ilucă, C. Dascălu, Balazs, Iordachi, Grigore, Bologa, Șerban, Niculaie, Gavriloaia, Bruj, Focșăneanu, Lupu, S. Makaria și Rusu.

În prima zi a competiției, CSU Suceava a învins CSM Constanța cu scorul de 34-30 (18-13).

În pregătirea debutului în Liga Zimbrilor, CSU Suceava va mai disputa un meci amical împotriva echipei ucrainene Motor Zaporojie, programat pe 3 septembrie, la Suceava.

Startul sezonului 2025-2026 al Ligii Zimbrilor este programat pentru 11 septembrie, când CSU Suceava va primi vizita formației Minaur Baia Mare pe teren propriu.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR