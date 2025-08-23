CSU Suceava, locul II la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”



Echipa de handbal masculin CSU Suceava, antrenată de Bogdan Șoldănescu, a obținut locul al doilea la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, desfășurat în perioada 22-23 august 2025.

În finala mare, sucevenii au fost învinși de CSM Vaslui cu scorul de 40-33 (19-18).

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a folosit următorul lot în finală: Șelaru, Podovei, Sîrghie – Ilucă, C. Dascălu, Balazs, Iordachi, Grigore, Bologa, Șerban, Niculaie, Gavriloaia, Bruj, Focșăneanu, Lupu, S. Makaria și Rusu.

În prima zi a competiției, CSU Suceava a învins CSM Constanța cu scorul de 34-30 (18-13).

În pregătirea debutului în Liga Zimbrilor, CSU Suceava va mai disputa un meci amical împotriva echipei ucrainene Motor Zaporojie, programat pe 3 septembrie, la Suceava.

Startul sezonului 2025-2026 al Ligii Zimbrilor este programat pentru 11 septembrie, când CSU Suceava va primi vizita formației Minaur Baia Mare pe teren propriu.