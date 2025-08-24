Anchetă internă, schimbare din ascultări și oprire de la slujire într-un caz de conduită imorală a unui ieromonah venit în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților din Episcopia Alexandriei și Teleormanului



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat că a luat măsuri drastice în cazul unui ieromonarh de la Schitul Stânișoara care a fost acuzat de conduită imorală, inclusiv o relație homosexuală, dans pe manele în lăcaș sfânt și consum de alcool.

Acuzațiile, aduse în spațiul public de preotul caterisit Ciprian Mega, includ dans pe manele în biserică, consum de alcool și o presupusă relație homosexuală. Dovezile, constând în fotografii și videoclipuri, au fost postate pe Facebook de Mega, stârnind reacții puternice.

În imaginile publicate respectivul ieromonah apare dansând pe ritmuri orientale în haine preoțești, într-un lăcaș sfânt, dar și ascultând manele într-o mașină, în compania unei femei și a unui bărbat. Alte fotografii îl arată purtând un batic verde cu flori sau în compania unui bărbat, sugerând o apropiere neobișnuită.

Ciprian Mega, fost preot caterisit de Episcopia Oradiei, a acuzat Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de mușamalizarea abaterilor unor clerici, afirmând că probleme precum promiscuitatea și homosexualitatea sunt tolerate în Biserica Ortodoxă Română. Mega susține că a fost pedepsit disciplinar fără motiv, în timp ce alți preoți cu abateri grave scapă nepedepsiți. „Nu credeți că e momentul să-nceapă curățenia în BOR, chiar din Bucovina dreptslăvitoare?”, a scris Mega, cerând măsuri ferme.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat, precizând că preotul, hirotonit în Episcopia Alexandriei și Teleormanului, a fost trimis la Schitul Stânișoara doar ca slujitor temporar, nu ca egumen. Din cauza problemelor disciplinare, acesta urma să fie returnat la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi.

„Referitor la materialul publicat de C.M., care conține o serie de acuze la adresa Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se cuvin a fi făcute unele precizări:

Părintele la care se face referire este hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De la venirea sa în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a intrat în obștea Mănăstirii Părhăuți, de unde, din motive ce țin de disciplină, a fost trimis la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru ascultare. Fiind licențiat în teologie, i s-a mai acordat o șansă. Din motive pastorale, părintele stareț l-a trimis slujitor la Schitul Stânișoara, nu egumen, cum se precizează în articol, ci slujitor doar pentru o vreme. Numirea în funcția de egumen se face, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, prin numirea de către chiriarh și supunerea spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial, iar o astfel de decizie, în cazul de față, nu există. Întrucât, din punct de vedere gospodăresc, nu s-a remarcat, părintele stareț a avut în vedere întoarcerea lui la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, amânând decizia din lipsa unui înlocuitor.

Întrucât cele menționate mai sus sunt concludente privind statutul părintelui slujitor de la Schitul Stânișoara, precizăm că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu se va angaja în polemici pe marginea temelor viitoare prezentate de autor, îndemnând credincioșii și cititorii acestora la rugăciune și statornicie în credința autentică, izvorâtă din trăire curată și evlavioasă.

Biroul de presă

al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”

Într-un al doilea comunicat, Arhiepiscopia a anunțat că a dispus oprirea de la slujire, schimbarea din ascultări și trimiterea spre judecată Consistoriului monahal, o anchetă internă fiind în curs.

„Având în vedere tulburarea iscată în spațiul public prin postările repetate ale lui C. M. și pentru a păstra liniștea sufletească a credincioșilor care vor participa mâine la Sfânta Liturghie, vă aducem la cunoștință faptul că slujitorii menționați au fost opriți de la slujire, schimbați din ascultări și trimiși spre judecată Consistoriului monahal.

În acest context s-a deschis o anchetă internă, iar hotărârea finală va fi făcută publică de îndată ce va fi luată.

Asigurăm pe toți credincioșii, atât din eparhia Sucevei și Rădăuților, cât și din afara acesteia, că Biserica Ortodoxă din Bucovina rămâne statornică în păstrarea credinței autentice și a disciplinei duhovnicești. Orice abatere de la rânduială este condamnabilă și, în duhul Evangheliei, va fi tratată cu toată responsabilitatea și discernământul cuvenite.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”