Rata de infectare continuă să scadă în municipiul Suceava, dar și în Rădăuți și Fălticeni

În județul Sucecava sunt, vineri, 4406 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În ultimele 24 de ore în județul Suceava au fost declarate vindecate de Covid un număr de 399 persoane ridicând la 44.808 numărul de suceveni vindecați de Covid de la începutul pandemiei.

Potrivit datelor Prefecturii Suceava rata de infectare continuă să scadă în municipiile Suceava, Rădăuți sau Fălticeni.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, o localitate are un caz în evoluție, 3 au sub cinci cazuri în evoluție, 24 au sub zece cazuri în evoluție iar 86 au peste zece cazuri în evoluție.

Vineri se află în carantină în județ 2.234 persoane, 132 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 4919 persoane, din care 360 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 523.046, în ultimele 24 de ore fiind testate 1787 persoane.