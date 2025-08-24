Echipa de handbal Juniori 2 a CSU Suceava a dominat AVA Trophy Brașov și a câștigat turneul



Echipa de handbal Juniori 2 a clubului CSU Suceava, pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc, a câștigat turneul internațional AVA Trophy, organizat de ACS Avatar Brașov pentru sportivii născuți în anii 2009-2010.

Tinerii handbaliști suceveni au impresionat prin victorii categorice în toate meciurile disputate.

CSU Suceava a obținut următoarele rezultate: 50-20 împotriva echipei HK „Pirin 64” Gotse Delchev (Bulgaria), 41-24 cu CSS Făgăraș, 50-33 cu CSS Târgoviște, 37-25 cu ACS Olympic RFH și 38-26 în fața gazdelor de la Avatar Brașov.

Lotul echipei CSU Suceava a fost format din: Răzvan Droniuc, Cătălin Lămășanu, Eric Bichir, Darius Avramiuc, Teodor Șut, Iliuță Ghiuță, Sebastian Mihoc, Alexandru Hrițcan, Vlad Râșca, Ionuț Babiuc, Matei Ghivnici, Matei Flutur, George Alexandru, Paul Rotari și Raul Iavni.

Seria jocurilor de pregătire continuă pentru CSU Suceava la Brașov, unde echipa participă la FunSports Cup, organizată de ACS Transilvania Brașov.

În cadrul acestei competiții, sucevenii sunt repartizați într-o grupă alături de Ferencváros (Ungaria), CSS Medgidia și Sporting Ghimbav.