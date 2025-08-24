Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, laude pentru Gheorghe Șoldan din curtea uneia dintre zecile de familii cărora președintele CJ Suceava le reconstruiește casele



La o lună de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni deputatul USR Suceava, Emanuel Ungureanu, a evidențiat eforturile remarcabile ale autorităților și comunității în sprijinul celor afectați.

Într-un material video acesta a subliniat solidaritatea și profesionalismul de care au dat dovadă instituțiile statului, primăriile, organizațiile neguvernamentale și voluntarii.

„Vreau să vorbesc despre lucrurile frumoase care se întâmplă la Broșteni. Am fost uimit de mobilizarea autorităților și de faptele extraordinare realizate aici. Statul român s-a implicat masiv prin instituțiile sale, atât pentru salvarea de vieți, cât și pentru refacerea caselor distruse. Este absolut fantastic că toate casele afectate beneficiază acum de sprijinul primăriilor, al firmelor și al asociațiilor neguvernamentale, care au pus mână de la mână pentru a le reconstrui”, a declarat Ungureanu.

Deputatul a felicitat primarii din zonă, indiferent de apartenența lor politică, pentru modul exemplar în care au mobilizat comunitățile.

Un exemplu concret este familia Morariu, „adoptată” de Primăria Bogdănești.

Aceasta, după ce și-a pierdut locuința în inundații, a beneficiat de sprijinul direct al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și al primarului din Bogdănești.

Cristian Morariu, care lucrează la Serviciul public de apă și canal, a povestit: „Eram murdar, ud, într-un cămin de vizitare, când președintele Consiliului Județean m-a întrebat despre povestea mea. I-am explicat, iar apoi a venit ajutorul. Mi-a spus că totul va fi bine și să nu ne facem griji. A revenit și după ce au început lucrările, să vadă cum decurg.”

Primăria Bogdănești a mobilizat o firmă și oameni din comunitate, care au adus materialele necesare și au contribuit la reconstrucția locuinței.

În doar trei săptămâni, pereții au fost refăcuți, ferestrele montate și șapa turnată, lucrările fiind realizate profesionist, cu implicare din inimă, au precizat membrii familiei.

Ungureanu a subliniat că, în ciuda condițiilor dificile cauzate de apă, care a împiedicat accesul timp de o săptămână, sute de case din Broșteni sunt în prezent în proces de refacere, un efort pe care l-a catalogat drept „excepțional”.

El a mulțumit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, pentru coordonarea autorităților, precum și altor reprezentanți, precum Diana Buzoianu, care au transmis situația la nivel guvernamental.„Fără pompieri, voluntari și solidaritatea comunității, oamenii din Broșteni nu ar fi reușit să iasă din noroaie. Este impresionant ce s-a realizat într-un timp atât de scurt”, a concluzionat deputatul, îndemnând la aprecierea lucrurilor bune făcute de autorități și comunitate.