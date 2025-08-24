Accident rutier pe Bulevardul George Enescu din Suceava: O fetiță de 7 ani lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni


Un accident rutier s-a produs, duminică seara, în jurul orei 19:25, pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, la o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un tânăr de 19 ani, din comuna Bogdănești, care conducea un autoturism Skoda, a surprins și accidentat o fată de 7 ani din Suceava, care traversa regulamentar trecerea pentru pietoni, mergând pe lângă bicicletă, de la dreapta la stânga, în sensul de mers al șoferului.

În urma impactului, fata a fost rănită și transportată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral și traumatism cranio-facial.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, fiind întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor incidentului.


