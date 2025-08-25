Trei premii I, un premiu III și patru premii speciale, obținute de elevii suceveni la Olimpiada Națională „Meșteșuguri Artistice Tradiționale” 2025



În perioada 21-24 august 2025, Muzeul ASTRA din Sibiu a găzduit cea de-a XXVI-a ediție a Olimpiadei Naționale „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”, organizată sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Evenimentul a reunit 244 de tineri artiști meșteșugari din România, Republica Moldova și Bulgaria, care au impresionat prin talentul și măiestria lor în peste 30 de meșteșuguri tradiționale.

Concursul a adus în prim-plan meșteșuguri precum olăritul, pictura de icoane pe sticlă și lemn, încondeiatul ouălor, prelucrarea artistică a lemnului, sculptura, țesutul, broderia, confecționarea măștilor populare, a opincilor, a pălăriilor sau a podoabelor, dar și alte tehnici precum pirogravura, xilogravura sau împletitul fibrelor vegetale.

Participanții au avut ocazia să-și prezinte creațiile în fața unui public numeros, iar atelierele demonstrative și interactive gratuite – de la fierărie și mozaic la țesut în noduri și broderie pe piele – au atras atenția vizitatorilor și au oferit o experiență educațională unică.

Județul Suceava s-a remarcat prin rezultate remarcabile, obținând trei premii I, un premiu III și patru premii speciale, acordate pentru originalitatea și autenticitatea lucrărilor.

Câștigătorii premiilor I sunt:

Gorcea Lara Andrei (clasa a VII-a, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, prof. îndrumător Pătrășcanu Daniela) – confecționat măști populare;

Pahome Andreea (clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, prof. îndrumător Mera Simona) – pictat icoane pe lemn;

Pașcan David Maria (clasa a V-a, Complexul de Servicii Multifuncționale Gura Humorului, prof. îndrumător Cazac Elena Ana) – confecționat măști populare.

Premiul III a fost obținut de Botez Vlad Ștefan (clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, prof. îndrumător Petrovici Domnica) pentru cusut-brodat.

De asemenea, elevii suceveni au fost distinși cu premii speciale oferite de Muzeul ASTRA și partenerii competiției.

Însoțiți de prof. Pătrășcanu Daniela de la Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, tinerii meșteșugari au avut ocazia să-și demonstreze pasiunea și să promoveze valorile tradiționale.

Olimpiada, inclusă în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale 2025, a fost coordonată la nivel județean de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur.