Bărbat reținut în arest după ce s-a urcat beat și fără permis la volan și a tamponat un autoturism  în Cârlibaba

Un incident rutier s-a produs, sâmbătă seara în jurul orei 20:15 pe strada Eroilor din comuna Cârlibaba.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat de 64 de ani, din aceeași localitate, în timp ce efectua o manevră cu un autoturism Opel parcat, a lovit un Volkswagen Golf aflat în apropiere, de asemenea parcat.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că șoferul autoturismului Opel prezenta halenă alcoolică.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Verificările suplimentare au relevat că acesta nu posedă permis de conducere.

În urma incidentului, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Pe baza probatoriului, față de șofer s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore fiind escortat și încarcerat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud până la expirarea ordonanței de reținere.