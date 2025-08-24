Accident rutier cu trei mașini și doi răniți în Rădăuți după ce un șofer beat a virat stânga fără să acorde prioritate



Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc, sâmbătă după amiaza, în jurul orei 18:15, pe strada Volovățului din municipiul Rădăuți.

Conform datelor preliminare din ancheta poliției, un tânăr de 24 de ani din comuna Dornești, care conducea un autoturism BMW în direcția localității Volovăț și a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda condus de un bărbat de 70 de ani din Rădăuți.

Șoferul Skodei a efectuat un viraj la stânga pentru a intra într-o parcare, fără a acorda prioritate de trecere autoturismului BMW, care l-a acroșat în partea frontală. În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat într-o mașină Dacia parcată regulamentar.

Accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală ușoară a două persoane: șoferul BMW-ului, diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral și contuzie toracică, și o pasageră de 22 de ani din Rădăuți, aflată pe locul din dreapta față al aceluiași autoturism, care a suferit contuzie toracică și contuzie la coloana cervicală.

Ambii au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul alcooltest a arătat că șoferul BMW-ului avea 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În schimb, șoferul Skodei a fost testat cu rezultat de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate două probe de sânge pentru analize suplimentare.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.