Accident rutier cu trei mașini și doi răniți în Rădăuți după ce un șofer beat a virat stânga fără să acorde prioritate

Intră acum și în grupul de
Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc, sâmbătă după amiaza, în jurul orei 18:15, pe strada Volovățului din municipiul Rădăuți.
Conform datelor preliminare din ancheta poliției, un tânăr de 24 de ani din comuna Dornești, care conducea un autoturism BMW în direcția localității Volovăț și a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda condus de un bărbat de 70 de ani din Rădăuți.
Șoferul Skodei a efectuat un viraj la stânga pentru a intra într-o parcare, fără a acorda prioritate de trecere autoturismului BMW, care l-a acroșat în partea frontală. În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat într-o mașină Dacia parcată regulamentar.
Accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală ușoară a două persoane: șoferul BMW-ului, diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral și contuzie toracică, și o pasageră de 22 de ani din Rădăuți, aflată pe locul din dreapta față al aceluiași autoturism, care a suferit contuzie toracică și contuzie la coloana cervicală.
Ambii au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.
Testarea cu aparatul alcooltest a arătat că șoferul BMW-ului avea 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.
În schimb, șoferul Skodei a fost testat cu rezultat de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate două probe de sânge pentru analize suplimentare.
Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.
Intră acum și în grupul de