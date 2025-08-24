Accident rutier în Mălini: Copil de 12 ani, rănit după de a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, sâmbătă la ora 13:42, prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe strada Bârgăoanu, în satul Pâraie, comuna Mălini soldat cu vătămarea unei persoane.

O echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că, în jurul orei 13:40, un copil în vârstă de 12 ani, care conducea o trotinetă electrică, a încercat să depășească un autoturism marca Mercedes Benz, condus de o femeie, fără a păstra o distanță laterală suficientă.

În urma manevrei, minorul a intrat în coliziune cu autoturismul.

Accidentul s-a soldat cu rănirea minorului, care a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.

Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plagă contuză, contuzie abdominală și escoriații la nivelul membrelor superioare, fiind ulterior transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că vinovăția producerii accidentului aparține minorului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR