Accident rutier în Mălini: Copil de 12 ani, rănit după de a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, sâmbătă la ora 13:42, prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe strada Bârgăoanu, în satul Pâraie, comuna Mălini soldat cu vătămarea unei persoane.

O echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că, în jurul orei 13:40, un copil în vârstă de 12 ani, care conducea o trotinetă electrică, a încercat să depășească un autoturism marca Mercedes Benz, condus de o femeie, fără a păstra o distanță laterală suficientă.

În urma manevrei, minorul a intrat în coliziune cu autoturismul.

Accidentul s-a soldat cu rănirea minorului, care a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.

Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plagă contuză, contuzie abdominală și escoriații la nivelul membrelor superioare, fiind ulterior transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că vinovăția producerii accidentului aparține minorului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.